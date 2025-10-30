La estufa de leña que calienta tu casa y te ayuda a ahorrar hasta un 40% en la factura

Hoy en día, existen muchas alternativas para calentarnos en casa, que van desde la calefacción de toda la vida hasta los radiadores eléctricos, calefactores de aire y las estufas de leña. Estas últimas quizá no se ven tanto, pero han vuelto a ganar protagonismo en los últimos años por ser una alternativa bastante económica frente a otros sistemas de calefacción.

Lógicamente, las estufas de leña han evolucionado mucho con respecto a lo que eran hace unos años. Hoy son más modernas, aprovechan mejor la energía, controlan el consumo y generan menos emisiones. Dicho de otra manera: calientan más gastando menos. Por eso, hemos fichado la estufa de leña Teide, una de las más vendidas de las últimas semanas en Bricodepot y ahora rebajada a menos de 300€ solo por tiempo limitado. ¡Consíguela ya!

Lo mejor de este producto

Potencia de 12,6 kW para calentar habitaciones de hasta 220 m².

Fabricada en acero de 4 mm, resistente, duradera y de alta calidad.

Sistema EcoDesign 2022 que ahorra hasta un 40% en consumo de leña

Cajón recogecenizas extraíble y parrilla de fundición incluida.

Así es la estufa de leña Teide

La estufa de leña Teide está fabricada en acero de gran espesor (4 mm), así que te va a durar todos los años que quieras, aunque la utilices de manera intensiva. Tiene una estructura muy sólida y un diseño que le da ese toque elegante a cualquier estancia. Es la mejor combinación entre una estética tradicional con una tecnología moderna.

Está equipada con una parrilla de fundición y un cajón recogecenizas extraíble. Además de pomos y tiradores de acero inoxidable para un funcionamiento cómodo. Se le suma un rendimiento del 79% y la certificación EcoDesign 2022 que confirma su eficiencia para una combustión más limpia, menos partículas y un consumo de leña reducido.

Ventajas de tener una estufa de leña en casa

Genera un calor mucho más natural y que se distribuye de manera más uniforme.

Mantiene la temperatura incluso después de que se apague el fuego.

La leña es un combustible económico, y además el consumo está optimizado.

Es ideal en zonas rurales o como un apoyo en caso de cortes de luz.

Ayudan a crear un ambiente mucho más acogedor.

¿Conocías todas estas ventajas de una estufa de leña? Si es justo lo que estabas buscando (o la acabas de descubrir), aprovecha que esta cuesta menos de 300€ ahora en Bricodepot. ¡Nos encanta!

