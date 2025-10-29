MediaMarkt tira el precio del accesorio que la DGT te obligará a llevar en tu coche a partir de 2026

Noticias relacionadas Los mejores patinetes eléctricos del 2025 que combinan diseño, velocidad y autonomía

La DGT lleva todo este año avisándonos de que el 1 de enero de 2026 todos, sin excepción, deberemos llevar en el coche una baliza V16 (también conocida como luz de emergencia V16) como reemplazo de los triángulos de emergencia. El motivo es que Tráfico considera que es más segura, porque tiene una superficie imantada que se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de caminar por el arcén. Por tanto, la idea es que reduzca los accidentes por atropello.

Pese a la obligación, un estudio reciente de Osram muestra que el 65% de los conductores españoles desconoce esta obligación y, por tanto, todavía no tiene su luz de emergencia. Si eres de estos, te contamos todo lo que tienes que saber, empezando por la baliza V16 conectada de NK SOS que ahora hemos fichado rebajada en MediaMarkt. Aprovecha ahora para comprarla, porque tiene un descuento y cuesta menos de 40€. Y a medida que se acerque la fecha, va a subir de precio.

Puntos fuertes de esta baliza V16

Aprobada y homologada por la DGT (es imprescindible).

Conexión automática con red 4G gracias a la eSIM incorporada, sin tener que pagar cuotas ni datos móviles.

Geolocalización en tiempo real que alerta a otros conductores y a los paneles cercanos.

Iluminación LED 360º visible a gran distancia, resistente al viento y a la lluvia.

Cómo es baliza V16 de NK SOS Road Connected

baliza V16 de NK SOS Road

La baliza V16 conectada de NK SOS es una de las más completas del mercado, pero lo más importante es que está certificada y homologada por la DGT. Así que la puedes comprar ahora que es válida durante lo que queda de año y, por supuesto, también en 2026. Tiene conectividad inteligente gracias a la tarjeta eSIM 4G incorporada, que envía directamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

De esta manera, la conexión es automática si tienes una avería o tienes que hacer una parada de emergencia en el arcén. Viene con un imán que puedes colocar fácilmente en el techo del vehículo, y se ve a distancia gracias a sus 9 LEDs ámbar visibles a 360º en cualquier circunstancia meteorológica.

Preguntas frecuentes

Si tienes más dudas sobre la baliza V16, terminamos de despejarlas.

¿Cuándo será obligatoria la baliza V16 conectada?

A partir del 1 de enero de 2026. Los triángulos, que ya no son obligatorios, dejarán de ser válidos esa fecha.

¿Necesita conexión al móvil o suscripción?

No. La baliza NK SOS Road Connected lleva una eSIM 4G integrada, así que se conecta sola sin depender del móvil ni tienes que pagar cuotas.

¿La baliza NK SOS Road Connected está homologada?

Sí, está certificada por la DGT y cumple con todos los requisitos de tráfico. Ojo con otras opciones que no son legales y que hay a la venta en internet.

¿Puedo usarla antes de 2026?

Por supuesto. De hecho, la DGT quiere que todos los conductores se familiaricen cuanto antes, así que ya es válida. No esperes hasta 2026 para comprarla.

La decisión más inteligente es que te adelantes a la norma y no esperes hasta el último momento, porque si no llevas la baliza V16 a partir de 2026, la multa será de 80 euros. Aprovecha ahora la oferta de MediaMarkt.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.