AliExpress hunde el precio de esta cámara 4K: calidad de vídeo profesional por solo 37 € (antes 94 €)

El mundo de las cámaras es inmenso. Hay opciones de todos los precios y para todos los niveles, pero hay excepciones que logran unir los precios bajos con las prestaciones más top, y la Cámara 4K Melcam es una de ellas. Esta cámara digital graba vídeo a 4K y hace fotos de 48 MP con autoenfoque y cientos de funciones profesionales, ¡y ahora mismo cuesta solo 37 € en las ofertas de AliExpress!

Una compra ideal si quieres empezar a crear contenido para internet o hacer streamings, ya que puede usarse como webcam y se puede usar para vídeo-selfie con su pantalla abatible. Es pequeña, compatible con tarjetas SD y con una calidad sorprendente.

Lo mejor de esta cámara

Graba vídeo a calidad 4K y a 30 fotogramas por segundo, calidad de cine.

Puede hacer fotos de hastas 48 MP con enfoque automático.

Su pantalla se puede abatir hasta 180º, lo que la hace ideal para selfies y vlogs.

Se puede usar como webcam para transmisiones en vivo desde el PC.

Cámara 4K Melcam

Camara-4K-melcan

Más barata que la mayoría, y con mejor calidad que la mayoría. La Cámara 4K Melcam tiene funciones de cámaras profesionales, con enfoque automático, sistema antivibración, cámara lenta y timelapse, pero cuesta muchísimo menos. La puedes usar como webcam, conectarla a trípodes, micrófonos externos y lentes adicionales sin problemas. La puedes usar como quieras, incluso en modo selfie ya que su pantalla LCD de 3 pulgadas se puede girar 180º para verla desde delante. Es completísima, y la calidad de sus vídeos y fotos no se quedan atrás.

Si quieres empezar a experimentar con la creación de contenido en forma de vídeo, hacer streamings desde casa o simplemente fotografiar y grabar lo que se te ocurra, es la cámara perfecta. No hay más.

¿Qué opinan quienes la tienen?

Ojeando las reseñas de esta cámara 4K, la mayoría coinciden en lo sorprendente que es la calidad de sus fotos y vídeos. A continuacuón, puedes leer algunas de las valoraciones de usuarios:

"La cámara es de una calidad increíblemente alta, una calidad que no es nada vergonzosa, y un precio bomba que realmente la recomienda, y todo llegó perfectamente empaquetado."

"Cámara perfecta, de muy buena calidad, ¡parece que la tomé con mi celular! Es realmente la mejor cámara barata que he comprado, el flash es muy potente, enfoca bien y tiene una calidad excelente."

"Me impresionó la calidad de la cámara. Por supuesto, no es una cámara profesional, pero aún así ofrece una calidad increíble."

Entrega en una semana máximo, un descuento de más de 57 € y la garantía de recibirlo en las mejores condiciones. ¿Vas a comprar esta cámara?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.