"Limpia en profundidad entre los dientes y la línea de las encías": los motivos por los que necesitas un irrigador dental

¿Conoces los beneficios de utilizar un irrigador dental? Hay mucha gente que cree que con lavarse los dientes después de cada comida es suficiente. Y sí, es imprescindible, pero la clave para tener una buena salud bucodental es utilizar también un irrigador, al menos, una vez al día. Lanza un chorro de agua a presión para eliminar la placa bacteriana y los restos de comida que se acumulan entre los dientes.

Si tienes las encías sensibles o te sangran al cepillarte, lo necesitas con más motivo todavía. Acabamos de fichar en Amazon el irrigador dental Waterpik Ultra, ahora rebajado un 24% solo por tiempo limitado. Además, acumula ya más de 23.000 valoraciones positivas de clientes que aplauden sus beneficios.

Lo mejor de este producto

Es un 50% más efectivo que el hilo dental.

Elimina hasta el 99,9% de placa bacteriana.

Apto para brackets, implantes, coronas o puentes.

Masajea y estimula las encías para mejorar la circulación.

Qué es, cómo y cuándo usar el irrigador dental de Waterpik

irrigador dental Waterpik

El irrigador dental Waterpik Ultra es un dispositivo que utiliza un chorro de agua a presión para limpiar entre los dientes y alrededor de las encías. Es muchísimo más cómodo que el hilo dental, y además lo puede utilizar cualquier persona que tenga ortodoncia o prótesis dentales. Tiene un funcionamiento muy sencillo, pues solo necesitas llenar el depósito, elegir una de sus 7 boquillas (clásica, antiplaca, para ortodoncia...) y ajustar una de las 10 posiciones de presión.

Dirige a continuación el chorro de agua a los espacios interdentales y la línea de las encías. Lo ideal es utilizar este irrigador dental una vez al día (por la noche, por ejemplo) después del cepillado y para completar la limpieza. Llega a zonas a las que el cepillo y el hilo no lo hacen.

Tiene más de 23.000 reseñas positivas

"La fuerza con la que lanza el agua que pasa entre todos mis dientes, y noto cómo se lleva cualquier resto de comida que hubiera podido quedar. Es muy gratificante".

"Tiene 10 velocidades distintas, 7 boquillas. Es un modelo bastante completo".

"El chorro de agua a presión limpia en profundidad entre los dientes y la línea de las encías, llegando a zonas donde el cepillo tradicional no alcanza. Se nota la sensación de frescor y limpieza desde el primer uso".

Este irrigador dental te ayudará a cuidar tu salud bucodental, a mejorar el estado de las encías y además tendrás la sensación de que tu boca está mucho más limpia. ¡Merece mucho la pena!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.