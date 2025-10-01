Review del iPhone 17: cámara mejorada, autonomía top y precio en MediaMarkt

El mes de septiembre fue el de la vuelta al cole, a la oficina y el que los fans de Apple esperan durante todo el año. La marca californiana dio a conocer sus novedades a principios de mes en un multitudinario evento que siguieron millones de personas en todo el mundo, y lógicamente el dispositivo más esperado (y demandado) es el nuevo iPhone 17. Desde el 19 de septiembre, el último smartphone de Apple ya está a la venta en España y puedes ser uno de los primeros en comprarlo en MediaMarkt.

Las novedades del iPhone 17 están pensadas para mejorar la experiencia del usuario con un diseño mucho más ligero, una pantalla más brillante, cámaras que captan todos los detalles y, por supuesto, el chip más potente de Apple y todas las ventajas de la Inteligencia Artificial. ¿Y dónde comprar el iPhone 17 en España? Ya está a la venta en MediaMarkt en todos sus colores y en las distintas capacidades de almacenamiento. Si estás pensando en comprarlo, a continuación te contamos todo lo que debes saber y si merece la pena o no.

Diseño y pantalla del iPhone 17

Lo primero en lo que todos nos hemos fijado al buscar reviews del iPhone 17 es en el diseño exterior. Apple ha cambiado el titanio por aluminio forjado unibody que aligera bastante el dispositivo y precisamente soluciona dos de sus problemas más evidentes, como es la gestión térmica y la duración de la batería.

Por tanto, si quieres comprar el iPhone 17 (disponible en versión 'básica', Air y Pro), tienes que saber que es un dispositivo resistente, hecho para durar y que no pierde el sello de identidad de la marca en ningún momento. Y si te gusta arriesgar, sin duda el nuevo color Naranja Cósmico es para ti. Llega, además, con una pantalla OLED LTPO de 6,3'' con ProMotion de 120 Hz que puede alcanzar hasta los 3.000 nits de brillo máximo en exteriores.

Rendimiento y hardware con el nuevo chip A19 Pro

El 'corazón' del nuevo iPhone 17 y sus características está en el chip A19 Pro, con CPU y GPU de seis núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos pensado para multitarea y para hacer tareas exigentes de una manera más eficiente.

La nueva cámara de vapor que integra el chasis de aluminio es lo que mantiene a raya la temperatura y evita la caída de rendimiento incluso en juegos exigentes, como Genshin Impact o edición de vídeo en ProRes RAW. En la práctica, lo que significa es que cualquier sesión ahora puede ser mucho más larga, estable y sin los problemas de sobrecalentamiento que afectaban a modelos anteriores.

Si vas a comprar el iPhone 17 en MediaMarkt, solo tienes que elegir tu color favorito y la capacidad: 256 GB, 512 GB o 1 1 TB (hasta 2 TB en el Pro Max). La autonomía también ha dado un evidente paso hacia delante con hasta 31 horas de reproducción de vídeo y 28 horas en streaming para el modelo Pro, lo que va por delante de generaciones anteriores.

Una cámara que mejora en todos los aspectos

Una de las principales razones para comprar un iPhone 17 es su cámara, porque lleva años siendo el gran punto fuerte de Apple. Ya era buena, pero ahora la marca ha desarrollado un sistema Pro Fusion Camara, con todas las cámaras traseras de 48 MP, para conseguir el mayor nivel de detalle que hayamos visto. Ahora, el teleobjetivo ofrece un zoom equivalente a 200 mm y el ultra gran angular captura paisajes con mejor transición de colores y menos ruido. Y, por supuesto, un estabilizador que es de otro planeta.

Para entender mejor la calidad de la cámara del iPhone 17, estas son algunas diferencias con el iPhone 16.

Añade un teleobjetivo de hasta 8x mediante procesamiento computacional vs. el teleobjetivo 2x del iPhone 16.

El iPhone 17 eleva todas las lentes a 48 MP, y el anterior tenía un ultra angular de 12 MP.

El sensor del teleobjetivo es un 56% más grande.

Hace fotos más nítidas y con menos 'efecto acuarela' en zonas de sombras.

La cámara frontal pasa de 12 MP a 18 MP con Center Stage y muchas posibilidades creativas.

iOS 26 y experiencia de uso

Apple ha cambiado el nombre de sus sistemas operativos, así que en lugar de tener el iOS 19 (como hubiera sido lógico), el iPhone 17 llega con iOS26. Y estas son algunas de las novedades:

Widgets interactivos.

Pantalla siempre activa.

Mejora en notificaciones y gestión de apps.

El fin último es que este nuevo smartphone sea mucho más 'personalizable' para los usuarios. Pero donde sin duda destaca es en las mejoras de Inteligencia Artificial para optimizar la cámara, la batería y la gestión de aplicaciones en segundo plano. Apple Intelligence es el sistema de IA generativa para redactar textos, editar fotos y muchas otras funciones exclusivas gracias a la potencia del chip A19 Pro.

Por supuesto, también tenemos que hablar del ecosistema Apple, uno de los motivos por los que tanta gente elige sus dispositivos. Si ya tienes un Apple Watch, un iPad o un MacBook, las posibilidades se multiplican. Por ejemplo, puedes empezar a editar en el iPhone 17 y terminar en el portátil sin perder nada. Incluso responder llamadas o mensajes desde el iPad y el Watch.

Precio y disponibilidad del iPhone 17 en MediaMarkt

Si te preguntas dónde comprar el iPhone 17 en España, ya está disponible en MediaMarkt y es una de las opciones más seguras para hacerte con él. Estos son todos los iPhone 17 y sus precios:

iPhone 17: desde 959€.

iPhone 17 Air: desde 1.219€.

iPhone 17 Pro: desde 1.319€.

iPhone 17 Pro Max: desde 1.469€.

Además de tener el respaldo de una marca líder en el sector de la distribución de electrónica de consumo, también puedes comprar el iPhone 17 con financiación en MediaMarkt.

Y la pregunta definitiva: ¿merece la pena comprar el iPhone 17? Después de sus primeras semanas en el mercado, es un dispositivo continuista en el software, aunque con mejoras evidentes y nuevas funciones de IA que nos hacen la vida más fácil. Tanto si tienes un iPhone más antiguo como si quieres dar el salto a Apple ahora, es una compra muy lógica.

Encima, ahora la versión de almacenamiento más básica es superior (desaparecen los 128 GB) y mantiene el precio de los modelos anteriores. Si quieres dar el salto a Apple, ¡aprovecha ahora la mejor oferta del iPhone 17 en MediaMarkt!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.