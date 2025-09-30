Parece un portátil normal, pero es una bestia del gaming: El HP Victus está rebajado a 1039 € (antes 1399 €)

Te encanta jugar, pero apenas pasas tiempo en casa como para poder hacerlo. Para casos como el tuyo, lo mejor es tener un buen portátil gamer, y ahora mismo no hay mejor opción que el Portátil gaming HP Victus 15. Un equipo que viene con procesador Intel Core i7 de 10 núcleos, gráfica NVIDIA RTX 5060 y 16 GB de RAM DDR5 a máxima velocidad. Tiene todo lo que necesitas para jugar a los lanzamientos más punteros sin problemas, y además está rebajado 360 €.

Es un portátil para jugones, con un diseño sobrio y sencillo que esconde un hardware potentísimo en su interior. Eso lo hace ideal tanto para jugar como para trabajar, o incluso estudiar. Aunque ojo, porque viene sin sistema operativo.

Lo mejor de este portátil

La pantalla de 15,6 pulgadas y 144 Hz que los juegos no solo se vean nítidos, sino también muy fluidos.

La combinación de gráfica RTX 5060 y procesador Intel Core i7 puede con absolutamente todo.

Los tiempos de carga desaparecen con su SSD de 1 TB.

El sistema de carga rápida lo recarga a la mitad en tan solo 30 minutos.

Portátil gaming HP Victus 15

Portátil gaming HP Victus

Un aspecto sobrio con una potencia sorprendente. Eso es lo que más atrae del Portátil gaming HP Victus 15, ya que puede ejecutar cualquier juego moderno con la calidad más alta y con un rendimiento espectacular, disfrutando de tasas de fotogramas por encima de los 120 perfectamente adaptadas gracias a su pantalla de 144 Hz. No importa a lo que juegues, porque todo funciona bien, y además tienes sitio de sobra para guardar lo que necesites en su SSD de 1 TB, o para conectarte donde quieras con sus tecnologías Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4. Está pensado para la potencia, y también para la portabilidad.

De hecho, su sistema de refrigeración evita que se sobrecaliente y que lo puedas tener sobre tus piernas sin problemas. Además, pesa poco más de 2 kg y su batería dura más de 6 horas funcionando, con una carga rápida que lo lleva al 50% en solo 30 minutos. Es ideal para jugar, trabajar o estudiar sin importar ni cuándo ni dónde estés.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

El Victus 15 tiene unas valoraciones altísimas en internet, principalmente por su potencia para mover juegos exigentes, y por su diseño alejado de los productos gaming. Puedes leer algunas reseñas a continuación:

"Portabilidad buenísima y unas características espectaculares. Lo quería para produccion musical y videojuegos, y tira el Elden Ring en ultra a 60fps."

"El portátil está genial. Con tarjeta gráfica, es lo más barato que se puede encontrar de marca decente."

"Buen producto. El material se siente de calidad a pesar de no ser una gama alta. Tiene los pros de un portatil gaming sin el contra de no tener la estética y diseño de un bicho raro lleno de colores."

PcComponentes tiene la posibilidad de realizar el envío de este portátil en tan solo 24 horas, y de forma gratuita. Si lo quieres ya, ¡aprovecha!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.