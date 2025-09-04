¿Ordenador o tablet? Este portátil convertible acaba con el debate (y cuesta menos que los dos juntos)

¿Me compro una tablet o quizá le voy a sacar más partido a un ordenador portátil? Es la pregunta que más personas de las que crees se hacen ahora que toca volver a la rutina, porque la realidad es que los dos dispositivos tienen sus puntos fuertes. ¿Y qué tal si te decantas por un portátil convertible? Reúnen las ventajas de ambos a un precio mucho más económico, así que ahorras dinero, espacio y tiempo.

De hecho, hay mucha más oferta de portátiles convertibles de la que parece. Como el HP Chromebook Plus x360, que ahora está rebajado un 24% en Amazon por tiempo limitado. Por menos de 380€, tienes las ventajas de dos dispositivos top y encima con las prestaciones de una de las mejores marcas en tecnología.

Lo mejor de este portátil convertible

Pantalla táctil Full HD de 14'' con muy buenos ángulos de visión.

Procesador Intel Core i-3 de 8 núcleos con una potencia suficiente para trabajar, estudiar o disfrutar del entretenimiento.

Memoria de 8 GB y almacenamiento de 256 GB.

Hasta 12 horas de autonomía.

Así es el HP Chromebook Plus x360

HP Chromebook

El HP Chromebook Plus x360 es un dispositivo al que es muy fácil sacarle partido. Hecho para quien teletrabaja y hace muchas videollamadas, para estudiantes, creativos o simplemente para jugar a videojuegos, ver pelis y series. Viene con ChromeOS de serie, así que tendrás un arranque rápido, actualizaciones automáticas y varias capas de seguridad.

También tiene una cámara FHD con reducción de ruido y una calidad de sonido, así que es el portátil convertible ideal para videollamadas de trabajo o clases online. Y con el plus que aporta la Inteligencia Artificial para mejorar todas las funciones.

Ventajas de un portátil convertible vs. ordenador y tablet

Los portátiles convertibles se pueden usar como ordenador al uso o como una tablet, con su pantalla táctil. Lógicamente, tienen muchísimas más ventajas que comprar los dos dispositivos por separado, empezando por su precio:

Ahorro de dinero, mucho más si encuentras alguna oferta.

Mayor versatilidad al pasar de ordenador a tablet en segundos.

Ideal para espacios reducidos.

Perfecto para multitarea.

Mayor comodidad para viajar sin llevar varios dispositivos.

¿Lo quieres este septiembre? Es una de las compras más lógicas que puedes hacer, sobre todo porque ahora está rebajado y no te va a costar más de 380€. ¡Una locura!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.