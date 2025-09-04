¿Ordenador o tablet? Este portátil convertible acaba con el debate (y cuesta menos que los dos juntos)

¿Ordenador o tablet? Este portátil convertible acaba con el debate (y cuesta menos que los dos juntos)

Este portátil convertible de HP reúne las funciones de un ordenador y una tablet con su pantalla táctil y las mejores funciones con IA.

¿Me compro una tablet o quizá le voy a sacar más partido a un ordenador portátil? Es la pregunta que más personas de las que crees se hacen ahora que toca volver a la rutina, porque la realidad es que los dos dispositivos tienen sus puntos fuertes. ¿Y qué tal si te decantas por un portátil convertible? Reúnen las ventajas de ambos a un precio mucho más económico, así que ahorras dinero, espacio y tiempo.

De hecho, hay mucha más oferta de portátiles convertibles de la que parece. Como el HP Chromebook Plus x360, que ahora está rebajado un 24% en Amazon por tiempo limitado. Por menos de 380€, tienes las ventajas de dos dispositivos top y encima con las prestaciones de una de las mejores marcas en tecnología.

Lo mejor de este portátil convertible

  • Pantalla táctil Full HD de 14'' con muy buenos ángulos de visión.
  • Procesador Intel Core i-3 de 8 núcleos con una potencia suficiente para trabajar, estudiar o disfrutar del entretenimiento.
  • Memoria de 8 GB y almacenamiento de 256 GB.
  • Hasta 12 horas de autonomía.
Comprar en Amazon por (̶4̶9̶9̶€̶)̶ 379€

Así es el HP Chromebook Plus x360

HP Chromebook

El HP Chromebook Plus x360 es un dispositivo al que es muy fácil sacarle partido. Hecho para quien teletrabaja y hace muchas videollamadas, para estudiantes, creativos o simplemente para jugar a videojuegos, ver pelis y series. Viene con ChromeOS de serie, así que tendrás un arranque rápido, actualizaciones automáticas y varias capas de seguridad.

También tiene una cámara FHD con reducción de ruido y una calidad de sonido, así que es el portátil convertible ideal para videollamadas de trabajo o clases online. Y con el plus que aporta la Inteligencia Artificial para mejorar todas las funciones.

Ventajas de un portátil convertible vs. ordenador y tablet

Los portátiles convertibles se pueden usar como ordenador al uso o como una tablet, con su pantalla táctil. Lógicamente, tienen muchísimas más ventajas que comprar los dos dispositivos por separado, empezando por su precio:

  • Ahorro de dinero, mucho más si encuentras alguna oferta.
  • Mayor versatilidad al pasar de ordenador a tablet en segundos.
  • Ideal para espacios reducidos.
  • Perfecto para multitarea.
  • Mayor comodidad para viajar sin llevar varios dispositivos.
Comprar en Amazon por (̶4̶9̶9̶€̶)̶ 379€

¿Lo quieres este septiembre? Es una de las compras más lógicas que puedes hacer, sobre todo porque ahora está rebajado y no te va a costar más de 380€. ¡Una locura!

