Con esta smart TV LG de 55 pulgadas te puedes montar un cine en casa por menos de 380 €: ¡Chollazo!

Tras años aguantando, ha llegado el momento. Tu antiguo televisor no da para más y vas a renovarlo para dar el salto al 4K, a las pantallas grandes y a la tecnología por IA. Si quieres hacerlo bien, aquí tienes la oferta ideal. Una oferta con la que te puedes llevar la Smart TV TV LG 55NANO82, que cuesta unos 800 €, por menos de 380 € en las ofertas de la Vuelta al Cole de PcComponentes.
Uno de los mejores modelos de la marca, con 55 pulgadas y la tecnología NanoCell que da más vida a las imágenes, pero también con inteligencia artificial para que todo se vea y se escuche mejor, funciones smart de todo tipo, integración con asistentes de voz y hasta modos de imagen para jugones. Es justo lo que buscas.
Por qué lo recomendamos
- La calidad de imagen y sonido es brutal gracias a la resolución 4K y al procesador con IA.
- Tiene actualizaciones garantizadas para 4 años, añadiendo funciones constantemente.
- Es compatible con todos los sistemas de voz para el hogar, como Alexa.
- Trae funciones gaming perfectas para disfrutar mejor de los videojuegos.
Smart TV TV LG 55NANO82
Sin duda, lo mejor de la Smart TV TV LG 55NANO82, y lo que más la diferencia de la mayoría de televisores inteligentes, es su facilidad para adaptarse a cualquier tipo de contenido. Tiene opciones de configuración de sobra para que la pongas a tu gusto, y además su procesdor con IA analiza las escenas para mejorar el color, el brillo, el contraste y más aspectos sin que hagas nada.
Es un modelo de nueva generación personalizable, pero que también sabe qué y cómo ofrecerlo. Por eso, además de contar con todas las apps que puedas imaginar, cuenta incluso con apps para jugar a videojuegos modernos en la nube. Solo tienes que conectar el mando y jugar gracias a apps como GeForce Now. Es alucinante. Ideal para todo tipo de hogares.
¿Qué opinan quienes la tienen?
Como podrás ver en las reseñas que hemos recopilado a continuación, la mayoría de valoraciones de esta smart TV de LG son muy positivas por la tecnología que ofrece y las facilidades que da para conseguir una muy buena imagen y sonido:
- "La verdad es que se ve muy bien, la calidad de imagen es excelente, además tiene muchas opciones de configuración para poder ver tus series y películas"
- "La TV es una pasada, venía de una de 37" y esta de 55" es otro mundo, más los colores perfectos."
- "Por el precio, el tamaño y la calidad: ¡Excelente! Con todas las características de una TV moderna. Incluso IA, aunque prefiero "toquetear" a mi gusto la imagen y sonido."
Lo mejor de esta oferta, además del precio rebajado a menos de 380 € para este modelo, es que el televisor puede estar en tu domicilio en un plazo de hasta 24 horas gracias al envío rápido de PcComponentes. ¿Lo vas a comprar?
