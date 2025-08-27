Con esta smart TV LG de 55 pulgadas te puedes montar un cine en casa por menos de 380 €: ¡Chollazo!

Tras años aguantando, ha llegado el momento. Tu antiguo televisor no da para más y vas a renovarlo para dar el salto al 4K, a las pantallas grandes y a la tecnología por IA. Si quieres hacerlo bien, aquí tienes la oferta ideal. Una oferta con la que te puedes llevar la Smart TV TV LG 55NANO82, que cuesta unos 800 €, por menos de 380 € en las ofertas de la Vuelta al Cole de PcComponentes.

Uno de los mejores modelos de la marca, con 55 pulgadas y la tecnología NanoCell que da más vida a las imágenes, pero también con inteligencia artificial para que todo se vea y se escuche mejor, funciones smart de todo tipo, integración con asistentes de voz y hasta modos de imagen para jugones. Es justo lo que buscas.

Por qué lo recomendamos

La calidad de imagen y sonido es brutal gracias a la resolución 4K y al procesador con IA.

Tiene actualizaciones garantizadas para 4 años, añadiendo funciones constantemente.

Es compatible con todos los sistemas de voz para el hogar, como Alexa.

Trae funciones gaming perfectas para disfrutar mejor de los videojuegos.

Smart TV TV LG 55NANO82

Nanocell 55

Sin duda, lo mejor de la Smart TV TV LG 55NANO82, y lo que más la diferencia de la mayoría de televisores inteligentes, es su facilidad para adaptarse a cualquier tipo de contenido. Tiene opciones de configuración de sobra para que la pongas a tu gusto, y además su procesdor con IA analiza las escenas para mejorar el color, el brillo, el contraste y más aspectos sin que hagas nada.

Es un modelo de nueva generación personalizable, pero que también sabe qué y cómo ofrecerlo. Por eso, además de contar con todas las apps que puedas imaginar, cuenta incluso con apps para jugar a videojuegos modernos en la nube. Solo tienes que conectar el mando y jugar gracias a apps como GeForce Now. Es alucinante. Ideal para todo tipo de hogares.

¿Qué opinan quienes la tienen?

Como podrás ver en las reseñas que hemos recopilado a continuación, la mayoría de valoraciones de esta smart TV de LG son muy positivas por la tecnología que ofrece y las facilidades que da para conseguir una muy buena imagen y sonido:

"La verdad es que se ve muy bien, la calidad de imagen es excelente, además tiene muchas opciones de configuración para poder ver tus series y películas"

"La TV es una pasada, venía de una de 37" y esta de 55" es otro mundo, más los colores perfectos."

"Por el precio, el tamaño y la calidad: ¡Excelente! Con todas las características de una TV moderna. Incluso IA, aunque prefiero "toquetear" a mi gusto la imagen y sonido."

Lo mejor de esta oferta, además del precio rebajado a menos de 380 € para este modelo, es que el televisor puede estar en tu domicilio en un plazo de hasta 24 horas gracias al envío rápido de PcComponentes. ¿Lo vas a comprar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.