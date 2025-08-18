Vuelve La Liga: disfrútala al máximo con los televisores Samsung con una imagen y sonido sin precedentes

Samsung ha lanzado su promoción especial de TVs justo a tiempo para la vuelta de la liga. Solo durante esta semana, los modelos más destacados de su catálogo estarán disponibles con ofertas exclusivas sólo en Samsung.com. La idea es que cada partido, serie o película se disfrute como debe, con una calidad de imagen y sonido que realmente marque la diferencia. Hablamos de colores intensos y precisos, un sonido que te mete en la acción y pantallas sin reflejos.

La promoción incluye varios beneficios que hacen que renovar la tele sea más fácil y cómodo: descuentos en el precio según modelo, entrega de la nueva TV y retirada de la antigua con descuento adicional, pagos con Bizum en modelos seleccionados y un 10% extra desde la app Samsung con el código APP10. Justo antes de que La Liga dé el pistoletazo de salida, dejamos algunas ideas de modelos que pueden ayudarte a sacar el máximo partido a esta promoción y disfrutar de cada partido.

OLED S95F 4K

Empezando por la OLED S95F 4K, la pantalla te deja con la boca abierta nada más encenderla. Gracias a la inteligencia artificial que mejora imagen y sonido, cualquier contenido se muestra como si hubiera sido grabado en 4K desde el principio. Y no se queda ahí, con Samsung Vision AI, un botón basta para acceder a subtítulos, detalles de tus artistas favoritos o incluso controlar otros dispositivos de la casa. La pantalla Glare Free elimina reflejos, así que no importa si entra luz por la ventana, verás todo nítido y sin distracciones. Para los jugadores, la Motion Xcelerator 165Hz asegura que incluso las partidas más rápidas se muevan fluidas y sin cortes. Está disponible en 55", 65", 77", 83", y puedes llevártelas con hasta 1500 euros de descuento.

Neo QLED QN80F

Si buscas una opción potente con tecnología Mini LED, el Neo QLED QN80F sorprende. Su procesador NQ4 AI Gen2 con 20 redes neuronales optimiza cada escena, y la Quantum Matrix Technology Core resalta los detalles ocultos en escenas oscuras, algo que hace que cualquier partido o película luzca impresionante. La experiencia de juego se mantiene con Motion Xcelerator 144Hz, y todo viene listo: mando, cable de alimentación y manual. También se nota que Samsung cuida cada detalle con Samsung Vision AI, igual que en la OLED, para que todo sea más fácil e intuitivo. ¿Lo mejor? Que está disponible en 50", 55", 65", 75", 85" y 100" y tiene hasta 2.200 euros de descuento por la promo de Samsung.

LS03F The Frame 4K

El LS03F The Frame 4K cambia el concepto de la tele. No es sólo para ver series, también es galería de arte con Display Mate, mostrando obras, fotos o contenido sin reflejos. Los marcos intercambiables te permiten personalizarla, y con el One Connect y cable casi invisible, olvidas los enredos. La tecnología Quantum dot garantiza un color increíble y realista, y con el soporte de pared incluido, parece un cuadro colgado. Está disponible en 43", 50", 55" y 65". Recuerda que en la app Samsung tienes un 10% extra de descuento.

QLED QEF1

Si quieres la experiencia clásica de los QLED, el QLED QEF1 incorpora inteligencia artificial que optimiza imagen y sonido, Samsung Vision AI para controlar funciones con un botón y el auténtico Quantum dot que reproduce el 100% del volumen de color. Y ahora, si aprovechas las ofertas de Samsung, podrás conseguirla con hasta 650 euros de descuento según su tamaño (50", 55", 65", 75").

QLED Q8F

Por su parte, el QLED Q8F añade mejoras en los movimientos con Motion Xcelerator, haciendo que los juegos sean más suaves y precisos, además de contar con IA que optimiza imagen y sonido, Samsung Vision AI y el auténtico Quantum dot. Todo esto también llega listo para usar, con mando, cable de alimentación y manual incluido. ¿Te ha conquistado? Entonces te encantará saber que puedes encontrarla de distintos tamaños (43", 50", 55", 65", 75" y 85") y puede ser tuya rebajada hasta 900 euros.

S85D OLED

Por último, el S85D OLED de 77" combina OLED HDR, HDR Plus y Pixel Contrast Booster para una calidad de imagen sobresaliente, con 4K AI Upscaling y múltiples modos de juego y cine que adaptan la imagen a lo que estés viendo. Su procesador NQ4 AI Gen2 se encarga de que todo se vea y suene perfecto, mientras que la conectividad completa (HDMI, USB, Bluetooth 5.2, AirPlay) permite aprovechar cualquier dispositivo. El sonido no se queda atrás: Dolby Atmos, 360 Audio y Q-Symphony garantizan una experiencia envolvente, perfecto para ver el comienzo de La Liga. Así que date prisa, porque ahora mismo está rebajada 1900 euros.

Y esto es sólo una muestra de los ofertones que Samsung ha preparado. Con descuentos, entrega y retirada de tu antiguo televisor, pago con Bizum y un 10 % extra desde la app con el código APP10, tienes todo listo para vivir la vuelta de La Liga como si estuvieras en el estadio, con la mejor imagen y sonido.