¿Maquillarte ojos, mejillas y labios en menos de 1 minuto? Así puedes hacerlo (y con un solo producto)

Colorete líquido 3 en 1 The No-Rules Cream 503 de 3INA

El maquillaje debe ser práctico para el día a día y versátil, sobre todo en verano, que evitamos a toda costa las fórmulas densas y pesadas. ¿Y sabías que existe un producto que vas a querer llevar siempre en tu neceser? Es un colorete 3 en 1, y sirve para darle color a tus mejillas, labios y ojos. Tan sencillo como aplicar unas gotitas, difuminar con una brocha o con la yema de los dedos y tienes un look brutal en segundos.

Te vendrá de maravilla cuando tengas prisa, cuando necesites un retoque rápido e incluso si cambian los planes y necesitas un make-up decente en poco tiempo. Y lo mejor de los coloretes 3 en 1 es que son modulables, así que podrás aumentar o reducir la intensidad según la ocasión que tengas por delante.

Si detestas maquillarte como se ha hecho siempre y odias seguir todos los pasos para conseguir un buen resultado, lo tuyo es el maquillaje sin reglas de 3INA. La marca rompe con lo establecido con su colorete líquido 3 en 1 The No-Rules Cream 503 en una línea que, además, derriba todas las reglas sobre el make-up. Y si lo quieres probar, ahora está rebajado un 30% en Amazon por tiempo limitado. ¡Merece mucho la pena!

El colorete líquido 3 en 1 The No-Rules Cream 503 de 3INA se va a convertir en ese producto que llevas literalmente a todas partes. Lo hemos fichado en su tono bestseller, el 503 Rosa Nude, pero lo tienes disponible en 8 colores más.

Y a lo importante: ¿cómo utilizar el colorete 3 en 1 de 3INA? Viene en un práctico envase con una brochita, lo que facilita la aplicación. Tiene una fórmula modulable y ligera, así que podrás aplicártelo donde quieras, como quieras y cuando quieras.

Basta con unas gotitas en los párpados, mejillas y labios para conseguir un look monocromático. Además, este colorete 3 en 1 está infusionado con aceite de almendras dulce, aceite de maracuyá y Monoi de Tahití que nutre, hidrata y suaviza la sequedad de la piel y los labios.

Según la ocasión que tengas por delante, podrás apostar por un look suave o darle el máximo de color a tu rostro. En unos pocos segundos, tendrás un make-up en el que parecerá que has invertido mucho más tiempo, pero te lo has aplicado en menos de 1 minuto y con la yema de los dedos. ¿Te gusta el maquillaje sin reglas?

