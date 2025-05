Prestaciones de alta gama tiradas de precio: así es el smartphone Xiaomi que lo está petando

Estrenar smartphone no tiene por qué estropearte todo el mes, al menos si sabes elegir lo que más te conviene. En los últimos años, el mercado ha dado un giro radical, porque los fabricantes han aprendido a equilibrar prestaciones, diseño y precio. Gracias a ellos, ahora tenemos móviles muy potentes, con buena cámara, una batería decente y pantalla con muy buena calidad por menos de 200€. Así que no, no necesitas gastarte cerca de 1.000€ para tener un smartphone a la altura, con una buena cámara, autonomía para todos tus planes y hasta Inteligencia Artificial.

¿Y qué tener en cuenta para comprarte un smartphone nuevo en 2025? Muy sencillo, porque hay ciertos mínimos que no deberías superar, aunque todo depende del uso que preveas darle a tu nuevo 'juguete'.

Procesador : busca al menos un Snapdragon o MediaTek de gama media.

: busca al menos un Snapdragon o MediaTek de gama media. RAM y almacenamiento : mínimo 4 GB de RAM y 64 GB de memoria.

: mínimo 4 GB de RAM y 64 GB de memoria. Pantalla : mejor si es AMOLED o, al menos, Full HD+.

: mejor si es AMOLED o, al menos, Full HD+. Batería : 5.000 mAh y carga rápida, casi imprescindibles hoy en día.

: 5.000 mAh y carga rápida, casi imprescindibles hoy en día. Sistema: Android limpio o capa fluida (como MIUI en Xiaomi).

¿Quieres la tendencia del momento a un precio que no has visto venir? No puede ser otro que el smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro, uno de los modelos más potentes en el mercado de gama media. Su precio ya de por sí es bajo, pero ahora lo tienes rebajado un 33% en AliExpress, así que cuesta menos de 260€. Un chollo así no se encuentra todos los días.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Smartphone Xiaomi Redmi Note 14

El smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro está disponible con la carcasa trasera en el color morado de la imagen, en negro y en verde. También en varias versiones de memoria RAM y almacenamiento.

Esta en concreto tiene 8 GB de RAM, que es más que suficiente para un uso estándar. Además, viene con 256 GB de almacenamiento interno que te permitirá guardar todos tus vídeos, fotos y documentos. Y una de las joyas de la corona: su pantalla AMOLED curva 3D de 6,67 pulgadas.

Este smartphone de gama media cuenta con prestaciones que no tienen nada que envidiar a los modelos más avanzados. Una de ellas es su cámara principal de 200 MP con Inteligencia Artificial con la que podrás capturar las mejores imágenes, grabar vídeos y editar todo el contenido a tu gusto en unos pocos pasos.

Y sí, todavía hay más, porque este smartphone Xiaomi tiene una batería que supera a las más habituales del mercado con 5.500 mAh y carga rápida de 45 W. También se le suma un procesador MediaTek Helio G-100 Ultra y una GPU Mali-G58 MC2. No le falta ni un solo detalle, y su precio acompaña más que nunca. ¡Aprovecha el ofertón flash!

