La barbacoa perfecta para tu reuniones familiares y con amigos ¡ahora casi a mitad de precio!

New Mall Media

New Mall Media

Noticias relacionadas Las 10 mejores barbacoas de carbón relación calidad-precio del 2024

El buen tiempo empieza a asomar en el horizonte. Es la oportunidad perfecta para ir preparando el jardín, la terraza o el patio para disfrutar de las mejores comidas y cenas al aire libre. Aunque para eso no hay nada como tener una buena barbacoa. Si todavía no la tienes, y eres de los que piensan que no hay una buena reunión con amigos o familia sin una buena barbacoa con carne a la brasa, la marca Weber tiene algo perfecto para ti.

Ahora puedes conseguir una barbacoa perfecta para esas grandes comilonas rodeado de los tuyos. Amazon ha rebajado la Barbacoa Weber Original Kettle por tiempo limitado con un descuento del 45% con el que, en lugar de casi 170 €, solo tienes que pagar algo menos de 93 € por ella. Una oportunidad perfecta para empezar a organizar esas cenas y comidas con las mejores elaboraciones a la brasa por mucho menos dinero. ¿Te interesa? ¿Necesitas saber más? Pues sigue leyendo, porque hay mucho que contar.

Barbacoa Weber Original Kettle

Barbacoa Weber Original

La Barbacoa Weber Original Kettle es perfecta para esa primavera que empieza a asomar en el horizonte. Un modelo con el tamaño, diseño y materiales ideales para saborear las mejores carnes, verduras y pescados a la parrilla. Tiene un diseño clásico en forma de caldera que garantiza una cocción uniforme y un rendimiento impecable cada vez que la usas. Por otra parte, su cuba y tapa de acero vitrificado consiguen una retención del calor ideal y una resistencia a la corrosión perfecta, asegurando preparaciones perfectas y una vida útil sobresaliente.

Su superficie de cocción tiene un diámetro de 44,5 centímetros y está hecha en acero cromado, dando espacio más que suficiente para poder realizar varias elaboraciones al mismo tiempo sin pérdidas de calor en ninguna de ellas. Además, tiene un nuevo sistema de limpieza de cenizas One-Touch que hace que retirar el carbón sea tan simple como hacer un solo movimiento. Rápido, sencillo y sin esfuerzo alguno.

Con unas dimensiones de 89 x 59 x 52 cm con la tapa abierta, la Weber Original Kettle es compacta y fácil de ubicar en cualquier espacio, sin sacrificar capacidad ni funcionalidad. Su estructura robusta y diseño ergonómico hacen que sea ideal para disfrutar de unos asados perfectos sin tener que salir de casa. Es lo que tus reuniones al aire libre necesitan, combinando tradición y tecnología para una experiencia de cocina redonda.

Si este año tienes pensado aprovechar tu patio o jardín como nunca antes, o incluso tu terraza, esta barbacoa no puede faltar en tus planes. Aprovecha que Amazon la ha rebajado a 92,99 € y hazte con ella cuanto antes.