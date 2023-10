Esta plancha de vapor de Rowenta ahora tiene un descuentazo del 28% ¡solo en Amazon!

New Mall Media

Acabar con las arrugas en la ropa puede ser toda una odisea, sobre todo si sigues usando esa vieja plancha de vapor que lleva años acompañándote. Si has decidido que es el momento de despedirte de ella y quieres una nueva plancha que sea más potente, fácil de usar y, sobre todo, capaz a la hora de acabar con las arrugas más difíciles en los tejidos más duros, no podías haber elegido mejor ocasión. Rowenta, marca líder en pequeños electrodomésticos, tiene una de sus mejores planchas de vapor a un precio tan económico que te va a ser imposible no hacerte con ella.

¿De qué plancha hablamos? De la Plancha de vapor Rowenta Acessteam, que está rebajada un 28% por tiempo limitado en Amazon. Cuenta con una promoción especial con la que ahorras 14 € en su compra, dejando su precio en menos de 36 €. Una cifra que, teniendo en cuenta las prestaciones y la potencia de este modelo, es tan baja que no parece real. Pero lo es, de hecho, a continuación te vamos a explicar todas sus características para que veas por qué esta es una de esas ofertas que no puedes dejar pasar. ¡Sigue leyendo!

Su diseño futurista es tan solo un adelanto de todo lo que tiene y de lo que es capaz. La Plancha de vapor Rowenta Acessteam tiene como carta de presentación una potencia de 2500 W que da cabida a un golpe de vapor de 140 gramos por minuto y un flujo constante de vapor de 40 gramos por minuto. Con estos tres elementos, garantiza sin miedo alguno la posibilidad de alisar arrugas en los tejidos más complicados, gruesos y duros. No hay pliegue ni prenda que se le resista.

Aunque sea algo importante, no es lo único a tener en cuenta con una plancha. Su suela Microsteam 300 es de acero inoxidable y posee más de 300 agujeros, y eso le permite dar una gran cobertura de vapor sobre toda la superficie que abarca, asimismo, se puede usar en vertical gracias a su función especial de vapor. Por otra parte, cuenta con un sistema antigoteo que protege la ropa de manchas accidentales y cuenta con un sistema antical perfecto para evitar la saturación y garantizar un buen flujo de vapor en todo momento.

Añade a esto a una punta de precisión ideal para las partes más pequeñas de la ropa, un peso muy reducido y una vida útil de 15 años prácticamente garantizada, y ya lo tienes. No hay mejor opción en el mercado de las planchas de vapor, sobre todo con ese precio rebajado a 35,99 €. ¡Aprovecha!

