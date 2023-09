¡Ofertón en PcComponentes!: este smartphone POCO ahora está rebajado 100 euros

New Mall Media

Si tu antiguo móvil ya no da para más, o simplemente has decidido que es hora de comprar un terminal nuevo, no te preocupes. Ya puedes comprar smartphones verdaderamente potentes, con cámaras de calidad y una autonomía de primera a precios de lo más competitivos. POCO, una de las marcas asiáticas más famosas del mundo de la telefonía móvil por la potencia de sus terminales, tiene una oferta que te permite disfrutar de uno de sus modelos más punteros a un precio propio de la gama baja de teléfonos.

A través de PcComponentes, y solo por tiempo limitado, puedes comprar el Smartphone POCO X4 GT con un descuento de 100 €. Puedes llevarte este potentísimo y moderno terminal a casa por menos de 330 € gracias a la rebaja del 23% que tiene en activo. ¿Es buen precio para este modelo? No es bueno, es el mejor. De hecho, a continuación te vamos a explicar todas sus especificaciones para que veas por qué lo decimos. Si sigues leyendo, no podrás evitar hacerte con él.

Con 6,6 pulgadas de pantalla LCD a resolución FHD+, con HDR10 y 144 Hz, el Smartphone POCO X4 GT es mucho más de lo que aparenta. Este modelo tiene un procesador MediaTek de 8 núcleos hasta 2,85 GHz, con una GPU Arm moderna y 8 GB de memoria RAM. Un hardware capaz de mover cualquier aplicación moderna con unos resultados increíbles, y lo que es mejor, con el consumo más eficiente y sin problemas de sobrecalentamiento.

¿Por qué? Porque tiene una batería de 5080 mAh con carga rápida de 67 W que la llena al 100% en 45 minutos y porque cuenta con la tecnología LiquidCool 2.0 de cámara de vapor y grafito que enfría el terminal más rápido. No importan ni el calor ni el uso intensivo que le des, siempre mantendrá una temperatura óptima para funcionar a pleno rendimiento sin problemas.

Equipado con Android 12, cuenta con sensor NFC, 256 GB de almacenamiento y una cámara envidiable. Su cámara trasera principal es de 64 MP, con una ultra gran angular de 8 MP, y macro de 2 MP. Buen trío que utiliza la tecnología IA y funciones como la ráfaga, los filtros, el macro o el HDR para hacer unas fotos sorprendentes. Además, puedes grabar vídeo a 4K y 30 fotogramas por segundo. ¿Y su cámara frontal? Alcanza los 16 MP y tiene hasta modo nocturno.

Compatible con 5G, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, el terminal no solo se conecta con todo, también tiene un extra de seguridad a nivel de software y de hardware gracias a sus sistemas internos y a su cristal Gorilla Glass. ¿Lo mejor de todo? Que ahora puedes conseguirlo por solo 329,99 €. ¡Aprovecha ya este ofertón!

