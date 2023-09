Esta cinta de correr de Cecotec está de oferta: ¡ahora puedes ahorrar más de 70 euros en su compra!

New Mall Media

¿Quieres mantenerte en forma, pero no tienes tiempo para salir a correr o ir al gimnasio? ¿No sabes qué hacer cuando el mal tiempo estropea tu sesión de running? No te preocupes, las cintas de correr están ahí para ayudarte. Estas máquinas te permiten entrenarte sin salir de la comodidad del hogar, ofreciéndote todo lo que necesitas para una rutina a medida. Cecotec, marca española más que conocida por sus robots y soluciones para el hogar, también ha hecho una incursión en el mercado de las cintas de running, con propuestas sorprendentes tanto por precio como por prestaciones.

La oferta que te traemos es uno de esos casos, ya que ahora vas a poder comprar la Cinta de correr Cecotec DrumFit WayHome por menos de 330 € gracias a un descuento de más de 70 € disponible por tiempo limitado. Esta máquina de entrenamiento, ambiciosa en prestaciones y sorprendente en calidades, suele tener un precio de 400 € en tiendas, pero ahora la puedes conseguir por mucho menos. ¿Y vale la pena hacerse con ella aprovechando esta oferta? Si sigues leyendo, vas a tener muy claro que vale totalmente la pena.

Cinta-Correr-01

Con una superficie de carrera de 123 x 40 centímetros y una velocidad ajustable desde 1 hasta 14 kilómetros por hora, la Cinta de correr Cecotec DrumFit WayHome es lo que necesitas para cuidar tu línea o entrenarte a fondo sin salir de casa. Su motor de 1500 W de potencia te permite disfrutar de un gran abanico de opciones de velocidad diferentes, perfectas para aprovechar su sistema Smart Training, con 12 programas predefinidos y 4 modos de funcionamiento distintos en materia de velocidad e inclinación de la cinta.

La cinta no viene sola, ya que incluye también un conjunto de mancuernas y barras de espuma para tener un entrenamiento más completo sin moverte del sitio. Además, incluye un cinturón vibratorio de masaje que ayuda a acabar con la grasa acumulada y concentrada tanto en la cintura como en el abdomen. También piensa en tu pisadas, contando con un sistema de amortiguación UltraFlex con 8 elastómetros que reduce el impacto de los pies al correr para que haya menos ruido y para que tus piernas no se resientan.

Tiene 3 niveles de inclinación diferentes, pantalla LCD con datos de velocidad, tiempo, calorías y pulsaciones, portabotellas integrado y, para terminar, un sistema hidráulico de plegado automático. Gracias a él, podrás guardarla cuando no la estés usando para que no te quite espacio en casa.

Como has podido ver, esta cinta de Cecotec tiene de todo, ¡y lo que más sorprende es que cueste tan poco! Si aprovechas la oferta que tiene ahora mismo, puedes comprarla por solo 329 €.

