Este ordenador portátil Asus es un todoterreno de la informática ¡cómpralo por 350€ menos!

New Mall Media

Tanto si eres una persona que teletrabaja y suele moverse a menudo, o alguien que quiere disfrutar de los mejores videojuegos en cualquier parte, vas a necesitar lo mismo: un ordenador portátil potente y bien equilibrado. La potencia en materia de portátiles suele ir de la mano de precios altos, y es que a unos componentes ya de por sí caros se suma un factor de forma que encarece aún más el conjunto. Asus, una de las marcas líderes en informática, lo sabe muy bien. Pero también sabe que es posible ajustar la relación entre calidad y precio para ofrecer productos baratos con unas prestaciones punteras.

La prueba más contundente de esto la tenemos gracias a PcComponentes, y es que esta tienda online de informática ha puesto en oferta el Ordenador Portátil Asus Rog Strix G15. Este equipo, que cuenta con la combinación de las soluciones de AMD y NVIDIA, tiene un descuento del 29% por tiempo limitado con el que pasas de pagar cerca de 1200 € a pagar solo 849 €. Una rebaja de lo más atractiva, y que lo será aún más cuando sigas leyendo, porque te lo vamos a contar todo sobre este equipo.

Portátil Asus Rog

Pantalla de 15,6 pulgadas a resolución QHD y 300 Hz de tasa de refresco, teclado con retroiluminación LED RGB, pero sin numérico. Esto es lo primero que define al Ordenador Portátil Asus Rog Strix G15 y lo que, entre otras cosas, hace que tenga un peso de unos 2 kg concentrados en unas dimensiones de 35,4 x 25,9 x 2,06 centímetros. Aun así, lo verdaderamente importante está en el interior.

Este equipo tiene un procesador AMD Ryzen 7 de 8 núcleos hasta 4,7 GHz y una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 3050. Dos componentes tan veloces como eficientes que terminan de despuntar gracias a los 16 GB de memoria RAM DDR5 y al disco duro SSD de 512 GB PCI-Express. Este conjunto brinda unas prestaciones finales que están a la altura de los usuarios más exigentes. Cumple sobradamente para teletrabajar, tanto en ofimática como en labores de diseño o incluso modelado 3D, y por supuesto para los juegos más modernos.

No tiene cámara integrada, pero sí incluye puertos HDMI 2.0, 2 USB-C, 2 USB 3.2, 1 LAN y 1 Jack de 3,5 mm para micrófono y auriculares. No incluye sistema operativo, pero no importa. La suavidad está garantiza instales el que instales, y siempre en silencio gracias a su potente sistema de refrigeración activa y silenciosa. Aun así, la guinda está en su precio, ya que queda en tan solo 849 € gracias a esta oferta limitada de PcComponentes.

Sigue los temas que te interesan