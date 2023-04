Cuida, recorta y perfila tu barba con esta afeitadora de Braun ¡casi a mitad de precio!

No hay nada mejor para cuidar la imagen que tener una máquina con la que controlar tu barba y vello corporal al dedillo. Echando un vistazo al catálogo de máquinas afeitadoras podemos encontrar decenas o cientos de opciones, con marcas que destacan bastante sobre el resto. Uno de los ejemplos más claros es el de Braun, todo un referente en afeitado para hombre, con algunas propuestas que son espectaculares tanto en prestaciones como en precios altos. Aunque no siempre tiene por qué ser así.

Y es que, gracias a Amazon y a esta misma marca, ahora mismo tienes la oportunidad de comprar una flamante Afeitadora Braun Series 9 Pro, digna de profesionales en afeitado, con un descuento del 48% disponible solo por tiempo limitado. Es una rebaja de 240 € que hace que su propuesta sea mucho más asequible, y accesible. ¿No termina de convencerte? Si es así. Sigue leyendo, te lo vamos a contar todo para que puedas decidirte.

Comprar en Amazon por ( 499,99 € ) 259,99 €

Braun-01

Lo más destacable de la Afeitadora Braun Series 9 Pro es que es una máquina 4 en 1 que solo busca ofrecerte facilidades. Este modelo en concreto, tiene un cabezal especial ProHead que se amolda perfectamente al contorno de la piel para apurar al máximo a la hora de cortar, pero sin dañar en absoluto. Además, cuenta también con el sistema de afeitado ProLift, que levanta el pelo más adherido, duro y difícil para facilitar el corte sin causar daño alguno.

No cuenta con cable, pero la batería integrada que tiene ofrece una autonomía de hasta 6 semanas de uso cotidiano. Su sistema PowerCase alarga su duración considerablemente, y su base de carga se puede llevar a cualquier parte para tener la afeitadora lista en cualquier momento. No solo dura más, también rinde mejor gracias a la tecnología sónica de Braun, con la que se consigue un afeitado hasta un 10% más rápido en comparación con los modelos anteriores.

Carga rápida de 5 minutos con la que ofrece hasta 1 hora de funcionamiento, sistema de afeitado preciso con bloqueo de cabezal, garantía de 7 años, materiales de primera calidad y, en definitiva, resultados espectaculares para tener una barba impecable, o para no tener ni un pelo de esta en la cara. La uses como la uses, es la máquina de afeitado eléctrica ideal. Por eso mismo, y por el genial precio al que queda con esta oferta, no puedes dejarla escapar.

Sigue los temas que te interesan