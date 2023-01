Este ordenador portátil tiene un precio increíble en Amazon: ¡ahora con 70% de descuento!

Los portátiles se han convertido en los mejores aliados de los estudiantes y trabajadores. Sin embargo, en muchas ocasiones no funcionan todo lo rápido que necesitamos o debería, y eso puede suponer complicaciones o la pérdida de la paciencia. Esto conlleva a valorar la opción de comprar uno nuevo y dejar el antiguo. Si estás pensando en hacerte con un nuevo ordenador portátil, te recomendamos este Jumper Edbook S5.

Se trata de una oportunidad que no puedes dejar escapar, ¡tiene un descuento del 70! Sin duda, se trata de una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado gracias a su relación entre calidad y precio. Al no emitir ruido, te permitirá concentrarte mejor y evitará los dolores de cabeza. Gracias a la calidad de sus gráficos, proporciona una experiencia visual óptima.

Este portátil dispone de un procesador ‎UHD Graphics para tener unos gráficos de alta calidad. Incorpora una memoria RAM de 12 GB, junto a un disco duro SSD con de 256 GB, ¡se acabó lamentar la falta de memoria! Ahora podrás almacenar grandes cantidades de y documentos, fotos y vídeos. También puedes ampliar la memoria con una tarjeta TF de 256 GB, para que puedas almacenar fácilmente todo tipo de datos importantes.

La pantalla que dispone es de 14 pulgadas, pero sin duda destaca por tener una resolución Full HD de 1920 x 1080. Esto permite disfrutar de unas imágenes muy nítidas, claras y con colores vibrantes. Todo ello proporciona una experiencia visual óptim

Tiene una batería de polímero de litio de alta densidad de 35,52 Wh. Con una sola carga dura hasta 8 horas, para que puedas usarlo en donde quieras, ya sea para trabajar o estudiar. Además, dispone de carga rápida para que no tengas que esperar varias horas para poder desenchufarlo.

Este dispositivo tiene unas dimensiones de 38,1 mm × 32.7 mm × 6.1 mm y un peso de 1,25 kg, gracias a ello podrás llevarlo contigo a cualquier lugar sin que estorbe o incomode. Además, el grosor del chasis es ultrafino, tan solo mide 8 mm. Cuenta con un diseño sin ventilador para mantener la sutileza, ligereza, silencio, suavidad y elegancia del dispositivo.

Destaca por tener una buena usabilidad y conectividad con USB 2.0, USB 3.0 y mini HDMI. Por otro lado, incorpora una toma de auriculares de 3,5 mm, adaptador de CC, wifi, BT4.0, un micrófono y unos altavoces que propician la reproducción del sonido de forma envolvente para brindar una experiencia única.

Por último, no podemos omitir uno de sus puntos más fuertes. El artículo es equipado con Windows 11 y procesadores Intel Celeron, por lo que no tendrás que instalarlo tú por tu cuenta. Funciona rápida y fluidamente, lo que hará que no tengas lag. ¡Y no solo eso! También viene con una membrana de teclado francés.

