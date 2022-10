Rock'nGrill de Cecotec: Probamos la parrilla eléctrica top ventas en Amazon

New Mall Media

No podemos negar que los productos Cecotec nos encantan. Por lo general suelen ser una garantía de éxito, pero siempre hemos de ser producentes, ya que no es oro todo lo que reluce.

En ese sentido, cuando Amazon nos envió esta parrilla para que la valoráramos, nos pareció un reto muy interesante. Hablamos de un producto que tiene un 4,4 sobre 5 estrellas, con más de 14.000 puntuaciones. Esto se traduce en un 66% de valoración máxima por parte de los usuarios, algo que nos llamó poderosamente la atención.

Pues bien, en el artículo de hoy vamos a hablarte de esta Rock'nGrill para contarte nuestra experiencia tras haberla probado. Créenos, te va a sorprender.

Nuestra experiencia con la parrilla Rock'nGrill

Rock'nGrill de Cecotec

Lo primero que nos llamó la atención fue su precio. Habíamos escuchado mucho sobre este producto de Cecotec, pero no esperábamos que costase tan solo 25€. Algo que, sin duda, levanta sospechas al respecto de sus prestaciones, pero a tener del número de ventas y opiniones positivas, decidimos aparcar nuestros prejuicios.

Desde el primer momento nos dimos cuenta de que estábamos ante un electrodoméstico diferente. Hemos probado muchas sandwicheras y parrillas de este estilo, pero la Rock'nGrill es otra cosa y salta a la vista.

De entrada, tiene un aspecto moderno, al más puro estilo americano, tal vez de ahí venga su nombre. En apenas unos instantes alcanzó la temperatura idónea, cosa sorprendente, porque no suele ser lo habitual. Solo tuvimos que enchufarla y esperar a que el piloto se pusiera en color rojo.

Quisimos hacer un estreno por todo lo alto y preparamos un bocadillo. El resultado fue perfecto. No podemos decir el tiempo exacto, pero sí asegurar que no superó los 3 minutos en dejarlo en su punto. A buen seguro su revestimiento de piedra tiene mucho que ver en esta labor. El gusto fue muy diferente al que nos dan las planchas metálicas, algo que justifica las buenas valoraciones.

Una vez terminada nuestra comida, llegó el momento de la limpieza. Este es otro de los grandes puntos de choque de toda parrilla eléctrica. ¿Cuántas veces te has encontrado con restos de alimentos pegados por efecto del calor? Pues bien, te gustará saber que no es el caso de la Rock'nGrill, ya que se limpia de manera muy sencilla y rápida.

Pero como no todo va a ser positivo, cabe señalar que tiene un pequeño hándicap que tienes que conocer. A pesar de que se calienta con suma velocidad, no disponemos de un control de temperatura, que hubiera sido el remate final, por lo que tendremos que estar pendiente de que no se quemen nuestras recetas.

Conclusiones sobre la Rock'nGrill de Cecotec

Pues sí, las valoraciones no estaban equivocadas y esta parrilla Rock'nGrill hace honor a su 4,4 de valoración en Amazon. La recomendamos especialmente para aquellas personas que necesiten comer rápido a lo largo de la semana, ya que tanto su velocidad de calentado como resultado final, es excelente.

Respecto al precio, sinceramente, 25 € por un electrodoméstico como este es un auténtico regalo. Con utilizarlo una vez al mes estaremos amortizando de sobra su coste pues, como decimos, tiene una calidad fuera de lo común.

Por tanto, tras el envío de Amazon de la Rock'nGrill de Cecotec y haberla probado, podemos concluir que estamos ante un producto versátil, de alto nivel y de prestaciones que nos ayudarán a dar un salto de calidad a nuestros menús diarios. ¿La quieres probar tú también? ¡No te arrepentirás!

