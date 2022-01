Los guantes calefactables a prueba de ‘Filomenas’ tienen un 20% de descuento en El Corte Inglés

New Mall Media

Son muchas las especulaciones que se están haciendo sobre si habrá una nueva "Filomena" en 2022. De hecho, todo apunta a que podría ocurrir en este mismo mes de enero. Si así sucede, es el momento perfecto para que esta vez no te pille desprevenido, y para ello te van a ayudar las rebajas de El Corte Inglés.

Los grandes almacenes siempre sacan descuentos durante el mes de enero y que mejor momento para aprovecharlos que ahora. En este caso te enseñamos unos guantes calefactables con una rebaja del 20% gracias a El Corte Inglés.

Estos guantes aportan durabilidad, comodidad y, sobre todo, incorporan un sistema para tener siempre las manos calientes. Son perfectos para estar en ambientes fríos como la nieve o cuando se producen temperaturas muy bajas.

Guantes calefactables Stormtracker Heated Outdoor Research

Estos guantes novedosos de El Corte Inglés han sido diseñados para las épocas más frías del año, por ello incorporan una tecnología de calor con baterías de litio recargables ALTIHeat. Además, son impermeables y resistentes al viento, por lo que son perfectos para ir a esquiar, para una nevada en la ciudad como sucedió con Filomena o para llevarlos puestos los días que haya temperaturas realmente bajas.

Guantes recargables en las rebajas de El Corte Inglés

Cuentan con una palma fabricada en cuero y aporta elementos táctiles. Pero no solo eso, sino que si se mojan por la lluvia o por la nieve se secan rápidamente gracias a su sistema incorporado. Son realmente cómodos, ya que tienen una muñeca elástica y ajustable, e incorpora unos bolsillos con cremallera para llevar las baterías tan importantes para mantener el calor. Y por si te lo estás preguntando: no, no pesan casi nada, ya que solo son de 294 gramos con las baterías incluidas.

Podrás elegir la talla que prefieras, dependiendo del tamaño de tu mano. Tienes disponibles las tallas M o L. Es muy importante que escojas la que más se adapte a ti para que queden bien ajustados. Los tienes disponibles en color negro y ahora cuentan con un descuento del 20% gracias a las rebajas de El Corte Inglés. Cuando antes costaban 249 euros, ahora solo pagarás 199,20€ por ellos.

Si viene de nuevo una Filomena como la del año pasado pero en 2022, será ideal que cuentes con estos guantes en casa para poder resistir a las bajas temperaturas que proporciona este fenómeno meteorológico. Las manos, junto con los pies, son la zona del cuerpo que más pueden sufrir durante las épocas frías, por ello es tan importante que las equipes con unos buenos guantes.

Estos calefactables conseguirán que puedas mantener las manos calientes en todo momento, además a la temperatura que consideres adecuada, ya que la podrás ajustar siempre que lo necesites.

