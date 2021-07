Los tres microondas mejor valorados de 2021 para tu cocina

En toda cocina hay una serie de aparatos y utensilios que no nos pueden faltar, desde el frigorífico, a la vitrocerámica, pasando por los cubiertos o las sartenes. Entre tanta variedad, el microondas destaca por ser capaz de ayudarnos a cocinar rápida y cómodamente, sin ensuciar demasiado ni tener que aplicar técnicas complicadas.

Además, cada vez se van conociendo y aprendiendo más métodos para cocinar en el microondas, como el uso de los estuches de vapor o las recetas de los bizcochos a la taza.

Hoy queremos mostrarte esta lista de los tres microondas mejor valorados de 2021 para que encuentres el ideal para tu hogar y el uso que le vayas a dar, tanto si necesitas uno porque no tienes como si es para renovar tu microondas antiguo o estropeado.

Estate atento a todas las características que te vamos a mostrar y seguro que te decides por alguno de estos tres microondas mejor valorados por los usuarios de Amazon.

Microondas Orbegozo MI 2115

Con la catalogación de ‘Amazon´s Choice’ y la puntuación de 4,4 estrellas sobre cinco, podemos considerar que esta es la opción mejor valorada de microondas en la actualidad. Tiene una capacidad de 20 litros, seis modos de funcionamiento y temporizador de hasta 30 minutos, con una potencia total de 700 vatios. Todo esto es más que suficiente para descongelar, calentar o cocer, entre otras elaboraciones.

Su diseño es sencillo y fácil de usar, acabado en un color blanco que no desentone con la cocina y con una pantalla negra que no permita ver el interior si no está funcionando. Su interior es fácil de limpiar y algunas de las valoraciones sobre él destacan la buena relación calidad-precio.

Microondas LG MH6535GIB

Si buscas algo más de potencia y hacer una mayor inversión por modernidad y tamaño, puedes optar por este de LG. Dispone de panel de control por LED y función grill entre muchas otras que, con su tecnología Smart Inverter asegura un cocinado y calentado uniforme por todo el alimento.

Su capacidad es de 25 litros, algo superior al anterior modelo, y los vatios también se incrementan alcanzando hasta los 1.000. Quienes lo han valorado hablan de su buena calidad y funcionamiento avanzado.

Microondas Samsung GE83X

Siguiendo en una línea de precio algo ascendente, ésta es nuestra última propuesta de microondas mejor valorado ya que también alcanza las 4,4 estrellas y casi 2.000 comentarios al respecto. En este caso lo primero que destaca es su diseño con acabado de brillo espejo y la modernidad de sus controles.

Dispone de 800 vatios de potencia y 23 litros de capacidad, con un interior diseñado para evitar que se peguen los olores o la grasa, así como la proliferación de bacterias. Con sus seis niveles de potencia y sus diferentes funciones conseguirás elaborar las recetas que te propongas.

