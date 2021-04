La funda de almohada adecuada puede mejorar tu piel y tu pelo, descubre cómo

Levantarse de la cama con el pelo encrespado y sin brillo o con la cara hinchada e irritada son algunos de los signos que muchas personas presentan día a día. Aunque utilices cosméticos antes de acostarte a veces las horas que pasamos durmiendo nos juegan una mala pasada en nuestra apariencia matutina y, a la larga, en la salud del pelo y la piel del rostro.

Quizá nunca te habías parado a pensarlo, pero el material con el que están hechas tus sábanas y, más en concreto tu funda de almohada, puede tener mucho que ver en estos problemas.

Normalmente llevan algodón o alguna fibra elástica artificial y estos materiales absorben la humedad de tu melena y de tu piel, provocando irritación, sequedad, pérdida de brillo y producción de frizz en el caso del cabello.

También son las culpables de que muchas veces nos levantemos con marcas de las arrugas de la tela en nuestra piel, algo bastante antiestético. Otro efecto notable es el que se ejerce en pestañas y cejas que, al estar en contacto con la funda de la almohada cuando nos movemos, facilitan su caída y mal estado con este roce y la fricción de la tela con el vello.

Es por ello que hace tiempo se lleva extendiendo y poniendo de moda entre muchas gurús de belleza el cambio de una funda de almohada de algodón u otros materiales usuales a las que están hechas con seda o satén y, en este artículo, te dejamos algunos de los “porqués” de su buena fama.

Tejido de seda

La razón principal para cambiar de funda de almohada a una de seda o satén se debe a que este tipo de tejidos son mucho más suaves, no irritan ni producen fricción, lo cual beneficia tanto a la tez como al cabello. Además, resultan más transpirables, por lo que no acumulan gérmenes ni bacterias tan fácilmente, y no restan hidratación como ocurre con las fibras de algodón.

Otro plus de utilizar una funda de almohada de satén o de seda es que ayudan a que los cosméticos que usas antes de acostarte, ya sea en tu piel o en tu cabello, se fijen mejor y no pierdan su efecto, debido a que el tejido de algodón tiende a absorber por ejemplo los aceites anturales de un sérum o un tratamiento capilar.

Se añade un beneficio para quienes tiendan a tener acné, al considerarse el satén y la seda materiales más transpirables, como hemos explicado antes, lo que tienede a liberar tus poros y que estos no se obstruyan, una de las mayores causas por las que se producen los indeseados granitos.

Si a todo esto sumamos la sensación de suavidad y uniformidad, con el frescor y ligereza de estos tejidos, obtenemos una tela ideal para usar mientras tomamos un sueño que sea de verdad reparador. Aquí te dejamos algunos de los modelos más vendidos para que puedas probarlos desde ya mismo y experimentar sus beneficios.

Funda de almohada de satén

Funda de almohada de seda

