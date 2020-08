Los mejores champús sin sulfatos para cuidar tu pelo

Noticias relacionadas El mejor champú sólido según tu tipo de pelo

Cada vez son más las personas que han decidió cambiar los productos que utilizan en su día a día y apostar por otros más saludables y ecológicos en su higiene personal. Hay muchos productos elaborados con ingredientes naturales y que están libres de sulfatos, parabenos y siliconas. Por eso te recomendamos varios champús sin sulfatos (algunos de ellos también sin siliconas ni parabenos), ideales para comenzar una nueva vida, más saludable, ecológica y libre de productos químicos.

En cuanto a los sulfatos, este tipo de sustancia es la que se encarga de garantizar una limpieza completa de nuestro cabello y, al mismo tiempo, eliminar la grasa. Sin embargo, también son los culpables de resecar el cuero cabelludo y de debilitarlo, por lo que algunos expertos recomiendan utilizar champús y otros productos libres de sulfatos.

NYK1 Champú

Este champú y acondicionador han sido cuidadosamente creados para limpiar a fondo tu cabello y fortificarlo sin quitar la keratina o el color. Este producto es perfecto el cabello sometido a una Keratina Brasilera, los tratamientos para cabello pintado y las extensiones de pelo. El acondicionador, libre de sulfatos y sal, dará suavidad y aromatizará tu pelo usando un aceite natural de coco, esto garantiza un resultado suave y brillante. Tanto el champú como el acondicionador no contienen ingredientes abrasivos.

NYK1 Champu y acondicionador sin sulfatos

Champú sólido vegano

La marca Válquer destaca por ser una de las primeras en elaborar productos de cosmética sin sulfatos, sin jabón y veganos. Todos los productos son totalmente respetuosos con el planeta y se ha reducido el 100% del plástico en su embalaje. Estos champús libres de plásticos aportarán toda la belleza que necesita tu cabello y sin renunciar a las prestaciones del champú líquido. Podrás elegir el champú según tu tipo de cabello (normal, seco, graso o familiar). Son la mejor opción para cuidar y regenerar tu cuero cabelludo.

Champú sólido vegano

Schwarzkopf BC Bonacure sin sulfatos

Entre los productos de esta lista no podía faltar alguno de la marca de belleza Schwarzkopf. El champú micelar que te presentamos está libre de sulfatos y parabenos y ha sido especialmente diseñado para cabellos teñidos. Regenera y nutre el cabello y alarga la duración del color, así mantendrás tu color de pelo durante más tiempo. Además, gracias a que es libre de sulfatos y parabenos conseguirá hidratar y nutrir el cabello y el cuero cabelludo. Podrás utilizarlo a diario perfectamente.

Schwarzkopf BC Bonacure

Válquer Champú profesional

Este champú de la marca Válquer tiene una fórmula delicada y exclusiva para reavivar la salud del cabello, ya que es libre de sulfatos, sales, siliconas, colorantes y parabenos. Entre sus múltiples beneficios destaca su efecto reparador de la fibra capilar, conseguirá reestructurarla y cuidarla. El champú es naturalmente espumoso y ofrece una sensación de limpieza, volumen y esponjosidad al cabello. Uno de sus principales ingredientes es el caviar verde, un potente hidratante que mejora la elasticidad del cabello al tiempo que ejerce un poder suavizante y reafirmante. Hazte con él, utilízalo en tu día a día y descubre sus increíbles resultados.

Válquer Profesional Champú

Champú Vitamin Recharge

Como ya hemos dicho anteriormente, los sulfatos y otros productos químicos agresivos son los principales responsables de la sequedad que se produce en nuestro cuero cabelludo y su alteración. El champú que te recomendamos a continuación limpia suavemente el cabello y ayuda a normalizar el cuero cabelludo sensible, seco e irritado. Cuenta con vitaminas y activos específicos para conseguir un cabello revitalizado e increíblemente luminoso. Su pH neutro lo convierte en el producto perfecto para prácticamente cualquier tipo de pelo, especialmente para aquellos teñidos o con el cuero cabelludo sensible. Está libre de sulfatos, siliconas, parabenos, alérgenos, colorantes, etc.

Champú Vitamin Recharge

