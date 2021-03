Copa menstrual, la mejor alternativa ecológica e higiénica para la menstruación

Sustituye los tampones y las compresas por una alternativa mucho más ecológica, económica y saludable: la copa menstrual. Estos productos para la menstruación tienen forma de embudo y están hechos de silicona libre de componentes tóxicos; por ello se caracterizan especialmente por ser reutilizables y duraderos. Además de la copa menstrual, también puedes encontrar una gran variedad de productos ecológicos y sostenibles que puedan sustituir a los clásicos fabricados a partir de plástico.

A diferencia del resto de productos de higiene íntima, la copa menstrual es la opción más duradera; la puedes utilizar durante muchas horas y sin necesidad de desecharla, como pasa con las compresas y los tampones. Al ser reutilizable, la copa menstrual es la opción más ecológica y económica que podemos encontrar ahora mismo en comparación con el resto de los productos de higiene íntima. Además, al estar fabricadas con productos hipoalergénicos y cuidadosos con el cuerpo, reducen el mal olor y resultan mucho más saludables.

A continuación, hemos seleccionado las 3 copas menstruales más vendidas de Amazon y que cuentan con las mejores reseñas de los usuarios. Descubre cuál es tu talla y quédate con aquella que mejor se adapte a ti.

Organicup

La primera copa que recomendamos es esta la marca Organicup y que está fabricada a partir de silicona de grado médico que se obtiene de la arena, el material más abundante de la naturaleza; por lo que está fabricada con materiales que no alteran tu cuerpo. Esta copa puede retener el tamaño de tres tampones de tamaño súper y la puedes utilizar durante 12 horas; por lo que, una vez insertada, puedes moverte durante el día o la noche con total comodidad. Elige la talla que más se adapte a tu cuerpo y descubre las increíbles ventajas de este producto de higiene femenina que ha conquistado a millones de mujeres.

Organicup

Intimina Lily Cup One

La copa de Lily Cup One está especialmente diseñada para principiantes. Es pequeña y cuenta con un doble borde a prueba de fugas y un aro de extracción para que sea mucho más fácil de quitar. Está fabricada con silicona ultrasuave, aprobada por la FDA y libre de BPA y se puede utilizar durante 12 horas. También viene con un pequeño estuche del tamaño de un bálsamo de labios para que la puedas transportar cómodamente. Para insertar la copa tan sólo tienes que doblarla e introducirla inclinada; luego girarla suavemente hasta notar que está abierta y bien colocada.

Intimina Lily Cup One

Enna Cycle

Como tercera opción, recomendamos las copas de Enna Cycle. Con la compra de este producto recibirás dos unidades de copas menstruales y una caja esterilizadora que sirve para transportarla o también tener tu otra copa siempre a mano. Al igual que las otras dos opciones anteriores, esta también la podrás usar durante 12 horas. Por otro lado, puedes utilizarla durante casi 10 años, por lo que resulta increíblemente duradera. Destaca también por ser saludable, ya que no interfiere con el pH vaginal y la silicona de grado médico es inerte, por lo que los gérmenes no se acumulan en ella. Además, gracias a su hilo guía podrás saber si tienes la copa bien colocada y no olvidarte de quitártela.

Enna Cycle

