Exfoliantes corporales para devolver la suavidad a tu piel

Cuidarnos por dentro y por fuera es una aspiración que tenemos todas las personas. La piel es uno de los elementos de nuestro cuerpo que tenemos más expuesta y es más sensible a daños por contacto con sustancias dañinas o por no prestar atención a lo que necesita. A veces pensamos que con la ducha es suficiente, pero de vez en cuando debemos fijarnos en si esta está seca o agrietada, si no salen granitos o rojecesc, etc. Aunque para evitar problemas mayores debes consultar a un especialista, para otros aspectos como eliminar las pieles muertas y la aspereza es recomendable usar exfoliantes corporales. Existen muchos y muy variados para poder adaptarlos a tus gustos y necesidades, en este artículo te mostraremos algunos de los mejor valorados que puedes encontrar en Amazon.

PraNaturals Dead Sea Salt Scrub

Este exfoliante es uno de los preferidos por los usuarios dado que es apto para todo tipo de pieles y su elaboración es vegana. La fórmula se compone de sales del mar muerto 100% orgánicas y aceites de mango, kiwi, almendras y trigo. La combinación de estos ingredientes consigue eliminar las células muertas y revelan un brillo saludable propio de la piel, además de desintoxicarla y nutrirla dándole vitalidad. Está libre de parabenos y otros aditivos artificiales.

Tropical Fruits Coconut & Lime Scrub

Con aroma y extractos de coco y lima, este exfoliante fabricado en Sudáfrica promete eliminar las impurezas de tu piel así como el exceso de grasa. Sus granos gruesos y la densidad de la fórmula hacen que puedas extenderlo suavemente y que el producto no se caiga de la piel. Proporciona frescor, brillo y suavidad sin renunciar a la hidratación.

O Naturals Dead Sea Salt Scrub

Otro exfoliante que utiliza sales del mar muerto natural y sin aditivos es esta a base de aceite de limón, refrescante y con propiedades astringentes que iluminan y tratan las imperfecciones. Está especialmente enfocado a pieles con tendencia acnéica o con acné, ya que ayuda al balance de la producción de grasa. También es un buen tratamiento contra las arrugas y signos de edad gracias a sus aceites ricos en antioxidantes, antisépticos y antimicrobios, que también limpian a fondo la piel. Cabe añadir que es 100% vegano y los ingredientes son seguros y de alta calidad.

The Ritual of Sakura Exfoliate

De entre todas las líneas de cosméticos de Rituals este exfoliante tiene una valoración de 5 estrellas sobre 5. El producto está inspirado en la celebración japonesa de la floración del cerezo, cuyas flores, llamadas también Sakura, marcan el despertar de la naturaleza y son un símbolo de la fugacidad de la belleza, lo cual nos inspira a apreciar la vida y que todos los días puedan ser un nuevo despertar. Del producto destaca su agradable aroma y textura, que consiguen una suavidad e hidratación extra en tu piel utilizando aceites suavizantes, leche de arroz, y el azúcar orgánico como exfoliante natural.

Arabica Cofee Scrub

Es otro de los ingredientes naturales a los que se le atribuyen grandes beneficios para la piel. En este caso el exfoliante usa sal del mar muerto, café arábico y aceite de de sal de Rhammus con vitaminas y antioxidantes. Todos estos componentes ayudan a eliminar células muertas, a activar la circulación, lo que lucha contra la celulitis, y además, promueven la elasticidad y rejuvenecen la piel flácida y opaca. Con este exfoliante recuperarás una piel limpia en profundidad, lisa, brillante y suave.

Guantes exfoliantes

Aunque cualquier exfoliante puede ser aplicado directamente con la mano, un instrumento que puede ayudar a ampliar los efectos son los guantes exfoliantes. Estos están hechos de fibra de carbón de bambú natural, sin sustancias tóxicas e hipoalergénicos. El pack incluye un guante para cada mano con huecos par los dedos, por lo que su forma ergonómica hará muy fácil su uso. Son perfectos para tratar la piel seca, el eccema, el acné y la piel muerta. Puedes elegir su diseño en colo azul, gris o rosa.