Horóscopo numerológico de hoy, lunes 8 de septiembre: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque, si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

Será un momento en el cual es aconsejable que tengas mayor rapidez y llegar a pactos consensuales con personas con las que mantienes bienes en común. Podrás mantener conversaciones y pactos benéficos, siempre que seas una persona solidaria. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, de Tierra y de Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos de AGUA y los que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.

Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Rojo, Dorado, Violeta, Rosa.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Dorado, Violeta, Rosa, tanto por separado como combinándolos.

MENSAJE: lo más importante en estos momentos será que mantengas conversaciones frecuentes para llegar a acuerdos con los asociados de siempre.

ATENCIÓN: es un momento en el cual es preciso que cierres una etapa de tu vida y que soluciones todos los asuntos que estaban pendientes.

ARIES: deberás tener mayor calma ya que será la mejor ayuda en este día en tu vida

TAURO: Tenéis que solucionar algún asunto pendiente que tenéis en el círculo de amistades, así os quedáis a gusto.

GÉMINIS: Será un día especial para mantener la cercanía con los familiares y llegar a consensos y acuerdos principalmente en materia económica.

CÁNCER: tendrás mucha energía y motivación para comenzar nuevos emprendimientos y actividades diferentes.

LEO: tendrás la gran capacidad de destacar sobre los demás por tu buen hacer y terminar las obras a tiempo.

VIRGO: Será un día muy especial para que te mantengas cerca de la pareja y que juntos consensuéis. Podrías tener una velada idílica y romántica.

LIBRA: hoy es muy importante que mantengas la cercanía con la familia y que les ayudes en su bienestar tanto físico como espiritual.

ESCORPIO: la calma y la parsimonia serán las mejores ayudas que hoy podrás tener junto a ti.

SAGITARIO: La gran percepción que tienes estará hoy de tu lado y por eso evitarás alguna torpeza.

CAPRICORNIO: Será un día muy movido en el que tu ingenio y creatividad se unirán para crear tus actividades.

ACUARIO: tendrás mucho movimiento y desplazamientos para conocer a gente nueva que va a trabajar en tus proyectos.

PISCIS: es un día en el que tendrás que consensuar con personas con las que no tienes bienes en común las normas y las reglas por las que os vais a llevar.