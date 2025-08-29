Horóscopo numerológico de hoy, viernes 29 de agosto: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque, si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

Será un momento en el cual es aconsejable que aproveches la unidad familiar y la alegría de compartir la jovialidad y la alegría entre todos. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, de Tierra y de Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.

Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Rojo, Dorado, Platino, Rosa.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Dorado, Platino, Rosa, tanto por separado como combinándolos.

MENSAJE: es el momento de aprovechar tu dinámica y capacidad de ser una persona con seguridad y positiva.

ATENCIÓN: lo principal ahora es que aproveches tu sencillez y cercanía con los demás para ser más altruista.

Numerología por signos del 29 de agosto

ARIES: tendrás un día muy perceptivo y directo en tu dinámica y acciones del día; así que aprovecha.

TAURO: lo principal en esta jornada será que te ocupes de los demás y que te sientas con mayor cercanía.

GÉMINIS: es un momento para brillar y que los demás lo noten; entonces te sentirás con plenitud.

CÁNCER: ha llegado el momento de activar tus ideas y de poner énfasis en tu inspiración de actividades profesionales.

LEO: lo mejor de este día será que seas más altruista y mantengas la confianza con las personas cercanas.

VIRGO: la capacidad y genialidad de esta jornada te ayudarán a triunfar con tus grandes ideas originales.

LIBRA: aprovecha para pactar con las personas asociadas de forma positiva y de acuerdo entre todos.

ESCORPIO: podrás sentirte con mayor unión a la familia y también te sentirás con gran plenitud.

SAGITARIO: en esta jornada será muy importante que tu serenidad y método en tus ocupaciones te ayuden en todo momento.

CAPRICORNIO: en este día tus amistades serán parte de las mejores ideas en tus proyecciones sociales.

ACUARIO: será un día divertido y a la vez muy creativo. Y si quieres podrás mantener una velada romántica con la pareja.

PISCIS: podrás lanzarte con gran energía y dinámica de forma constante y segura en tus nuevas actuaciones.