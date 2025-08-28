Horóscopo numerológico de hoy, jueves 28 de agosto: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque, si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

Será un momento en el cual es aconsejable que aproveches la reflexión e introspección. La unidad familiar, la jovialidad y la alegría entre todos será muy aconsejable. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, Tierra y Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos de AGUA y TIERRA y los que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Dorado, Platino y Rosa, tanto por separado como combinándolos.

MENSAJE: es el momento especial para manifestar toda tu energía y terminar las actividades brillantes que eran para este día.

ATENCIÓN: la capacidad de iniciar nuevos compromisos en tu profesión y actividades nuevas estará en alza.

Numerología por signos del 28 de agosto

ARIES: hoy será un día alegre en el cual podrás terminar una fase importante de tu amigo y brillar de una forma especial.

TAURO: lo mejor de esta jornada será que podrás disfrutar de amistades cercanas y de confianza.

GÉMINIS: hoy será un día muy especial en el cual tendrás que llegar a acuerdos entre las personas que tenéis bienes para compartir.

CÁNCER: podrás colaborar con las personas cercanas que te acompañen y con las cuales normalmente trabajas.

LEO: es un día especial para planificar tus nuevas ideas y creaciones para conectar una nueva fase.

VIRGO: lo más importante será que demuestres tu cariño los demás, y especialmente a la pareja.

LIBRA: será un día especial multiplicado para aclarar algún malentendido de casados con personas cercanas a las que quieres mucho.

ESCORPIO: tu gran creatividad estará hoy en forma y te ayudará a qué tengas una inspiración increíble.

SAGITARIO: la simpatía y la generosidad con la que tratas a las personas cercanas será hoy muy importante.

CAPRICORNIO: es un día muy interesante para reunirte con la familia y llegar a acuerdos entre todos para quedar conformes.

ACUARIO: es un día para poner en práctica el progresismo y el orden en todas las acciones que realices.

PISCIS: estás terminando un ciclo y para ello es importante que dejes resueltos todos los asuntos que estaban en el aire.