Horóscopo numerológico de hoy, martes 26 de agosto: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque, si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

Será un momento en el cual es aconsejable que aproveches la reflexión e introspección. La unidad familiar, la jovialidad y la alegría entre todos será muy aconsejable. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, de Tierra y de Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos de AGUA y TIERRA y los que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.

Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Rojo, Dorado, Rosa y Violeta.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Dorado, Rosa y Violeta, tanto por separado como combinándolos.

MENSAJE: es el momento de aprovechar tu facilidad de contactar y de alegrar a los demás.

ATENCIÓN: lo principal ahora es que aproveches los tratos con personas con las que compartes bienes.

Numerología por signos del 26 de agosto

ARIES: hoy tendrás muchas actividades y gran capacidad energética para llevarlas a cabo.

TAURO: tendrás la capacidad de sentirte con mayor cariño por los demás, especialmente con tu pareja.

GÉMINIS: hoy será un momento especial para mantener la buena sintonía con la familia y allegados.

CÁNCER: hoy podrás cerrar una etapa dejando todas las actividades solucionadas y quedándote sin cargas.

LEO: es un buen día para mantener tratos benéficos y positivos con las personas con las que compartes bienes.

VIRGO: será un buen día para mantener la cercanía con las personas queridas y principalmente con la pareja.

LIBRA: es un día especial para cuidar de tu salud y del bienestar físico y anímico para sentir mayor equilibrio.

ESCORPIO: necesitas mayor calma y serenidad en tu vida para que tus actividades sean más prósperas.

SAGITARIO: tu gran percepción será hoy la gran ayuda que tendrás a tu lado en todo momento.

CAPRICORNIO: será un día muy divertido para estar con amistades de confianza y distenderos a gusto.

ACUARIO: la capacidad de organizar tus asuntos y actividades con rapidez y de forma brillante será lo mejor del día.

PISCIS: será un día especial para mantener la capacidad de organizar tus inversiones con asociados.