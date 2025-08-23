Horóscopo semanal de Tauro: predicciones de amor, dinero y trabajo del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 25, es un día ideal para disfrutar de un día festivo con amistades de confianza. Y además podrás mantener planes de noche con la pareja para tener una velada romántica.

El martes día 26, lo mejor del día será que sientas bienestar y equilibrio en todos los planos, ya sea el físico, anímico o emocional. Y principalmente tu genialidad destacará para tus nuevos proyectos.

El miércoles día 27, las amistades y la pareja serán hoy el centro del día y por ello tendrás que tratar en un ambiente sereno y tranquilo los planes que estas gestando.

El jueves día 28, tendrás que cuadrar los ahorros e ingresos para valorar si puedes realizar inversiones y pactos con las personas asociadas.

El viernes día 29, te sentirás con mucha plenitud, gracias al reconocimiento de este final de etapa en el cual los demás te darán la enhorabuena por tu forma de presentar tus proyectos.

El sábado día 30, la capacidad de liderar y de poner en práctica todo tu dinamismo y la magia de tus aptitudes te ayudará a cumplir un ciclo en tu vida.

El domingo día 31, la percepción y perseverancia en tus actuaciones será lo mejor del día. Así que prepara todo de antemano y actúa desde el corazón en todo momento.