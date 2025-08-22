Horóscopo numerológico de hoy, viernes 22 de agosto: predicciones de energías y cambios
Repasamos las energías del agua, el fuego, el aire y la tierra hoy y cómo influirán durante la semana. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque, si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.
Será un momento en el cual es aconsejable que aproveches el dinamismo y la facilidad de crear ideas novedosas. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, de Tierra y de Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.
Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Rojo, Dorado, Platino, Verde, Amarillo y Azul Índigo.
Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Dorado, Platino, Verde, Amarillo y Azul Índigo, tanto por separado como combinándolos.
MENSAJE: es el momento de aprovechar tu facilidad al hablar y realizar compromisos y acuerdos en concordia.
ATENCIÓN: lo principal ahora es que aproveches tu orden y sentido práctico en todo momento.
Numerología por signos del 22 de agosto
ARIES: hoy encontrarás un momento especial para reunirte con las personas con las que mantienes bienes compartidos.
TAURO: tendrás una gran dinámica y entusiasmo por comenzar nuevos asuntos e intereses que cambiarán tu vida de aquí en adelante.
GÉMINIS: hoy será un día para colaborar con los demás hoy, y con la ayuda de la intuición conocer mejor a las demás personas y a ti.
CÁNCER: hoy será un día muy agradable en el que mostrarás tu cariño a los demás y principalmente a la pareja.
LEO: hoy tendrás que organizar de forma pragmática y tranquila los asuntos que tienes que realizar más adelante.
VIRGO: hoy tendrás una gran percepción que te ayudará en tus actuaciones y en el conocimiento de los demás de una forma increíble.
LIBRA: hoy tu gran vitalidad te ayudará en todo momento a organizar todo con gran calidez, especialmente las nuevas actividades.
ESCORPIO: es un momento para tener en cuenta la cercanía con los demás y que llegues a acuerdos benéficos con las personas con las que mantienes asociaciones.
SAGITARIO: tendrás reuniones con la familia y es importante que llegues a acuerdos juntos para beneficio de todos.
CAPRICORNIO: es un momento para poner punto final a asuntos que podrás terminar y otros tantos que necesites activar.
ACUARIO: la reflexión y la calma te ayudarán de una forma especial a realizar una introspección para sentirte hoy con mayor conexión con los demás.
PISCIS: es importante que muestres tu mejor cara, y tu simpatía con las personas cercanas con las que normalmente mantienes contactos y proyectos.