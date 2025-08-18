Horóscopo numerológico de hoy, lunes 18 de agosto: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque, si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

Será un momento en el cual es aconsejable que aproveches el dinamismo y la facilidad de crear ideas novedosas. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, de Tierra y de Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.

Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Rojo, Dorado, Platino y Rosa.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Dorado, Platino y Rosa, tanto por separado como combinándolos.

MENSAJE: es el momento de aprovechar la camaradería con las personas asociadas en bienes y asociaciones.

ATENCIÓN: lo principal ahora es que termines una etapa de la mejor forma posible y sin dejar nada inacabado.

Numerología por signos del 18 de agosto

ARIES: hoy encontrarás un momento especial para pausar tus actividades y organizar todo con pragmatismo.

TAURO: tendrás una gran oportunidad de sentirte más cerca de la familia y constituir en una gran armonía y buen ambiente alrededor.

GÉMINIS: hoy será un día en el cual tu cercanía con las amistades y la pareja será lo principal del día.

CÁNCER: hoy será un día muy movido en el cual podrás mover nuevos emprendimientos y actividades.

LEO: hoy tendrás la oportunidad de terminar una etapa y todas las actividades de esta época.

VIRGO: hoy tendrás una la oportunidad de aclarar ciertos malentendidos desde hace bastante tiempo.

LIBRA: hoy tu gran vitalidad la utilizarás para crear equilibrio y armonía a tu alrededor.

ESCORPIO: es un momento ideal para mantener la tranquilidad y la serenidad en todo momento.

SAGITARIO: tendrás la capacidad de mantener la intuición que te ayudará a saber con precisión qué tienes que realizar en cada situación.

CAPRICORNIO: es un momento para disfrutar de amistades divertidas para hablar de ideas novedosas.

ACUARIO: la reflexión y la calma serán importantes en este día tan precipitado y con tantas ideas rondando por tu cabeza.

PISCIS: es importante que muestres tu cercanía y acuerdo con las personas con las que mantienes bienes compartidos.