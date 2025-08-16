Horóscopo semanal de Tauro: predicciones de amor, dinero y trabajo del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 18, lo principal en estos momentos será mantener el orden y la manera más sencilla de enfrentarte a todo. Tu verdadera personalidad aflora en los momentos difíciles.

El martes día 19, podrás relajarte y mantener la confianza en tus aptitudes que hoy aumentarán de una manera gradual y muy benéfica para ti. Disfruta de ello.

El miércoles día 20, tendrás la capacidad de brillar ante los demás por alcanzar metas soñadas hace tiempo. Has dedicado tiempo y a la vez has aprendido mucho.

El jueves día 21, es un momento para poner toda tu energía y dinamismo en los asuntos importantes y en las actividades precisas e importantes del día.

El viernes 22, tendrás en este día la gran capacidad de presentir lo que va a ir ocurriendo en cada paso que das y esto te ayudará a sentirte con más control y seguridad en todo lo que realizas en este día.

El sábado día 23, llegará a tu vida una oportunidad que deberás sopesar, puede ser un tren que solo pasa una vez en la vida.

El domingo día 24, será un día para reflexionar y pasar una tarde agradable con tus amistades.