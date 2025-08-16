Horóscopo semanal de Cáncer: predicciones de amor, dinero y trabajo del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 18, tendrás que cooperar con personas cercanas que necesitan tu ayuda y tu apoyo. Esto servirá para que consigas una amistad más duradera y cercana.

El martes día 19, será un día en el que los demás destacarán tus virtudes y los proyectos que terminarás serán gracias al conjunto del trabajo realizado.

El miércoles día 20, es un día especial para mantener la economía familiar, hoy lo principal será que los demás alabarán tus acciones y hoy tendréis acuerdos en la mesa para que sea un día lo mejor posible.

El jueves día 21, podrías plantearte un día estupendo para disfrutar de una tarde tranquila y divertida. Además, puedes organizar una velada romántica.

El viernes día 22, es un momento para mantener la armonía familiar y solucionar malentendidos que ocurrieron días atrás.

El sábado día 23, es un día para reflexionar. Hoy el valor de tus aptitudes brillará más que nunca. Podrás mantener por la tarde minutos de silencio y reflexión muy importantes.

El domingo día 24, es un día especialmente indicado para ofrecer tu cariño de una forma sincera, así como tener lazos que te unirán a las personas con las que hoy tienes pactos por bienes en común.