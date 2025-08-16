Horóscopo semanal de Aries: predicciones de amor, dinero y trabajo del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Aries, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 18, estás ante un día especial en el que tus ideas te ayudarán principalmente a mantenerte con gran actividad y con brillantes amistades para llevar a cabo diferentes alternativas.
El martes día 19, lo mejor de la jornada será que podrás poner punto final a un ciclo de tu vida que necesita finalizar, una vez que soluciones los asuntos que has ido dejando atrás.
El miércoles día 20, podrás analizar con atención y en silencio las fases de tu vida y cuáles han sido los mejores momentos para valorarlos y sentirte a gusto.
El jueves día 21, podrás mantener reuniones importantes que te ayudarán a que puedas pactar las condiciones de los tratos sobre el patrimonio compartido.
El viernes 22, es una jornada para que puedas poner punto final a las principales áreas de tu vida que necesitan estar terminadas en este día de forma positiva.
El sábado día 23, tendrás mucha actividad y dinamismo que te ayudarán a realizar varias actividades de forma rápida y excelente. Adelantarás muchas actividades y disfrutarás de ello.
El domingo día 24, tu excelente percepción será la mejor ayuda en este día y eso será muy agradable para mantener la confianza en las disyuntivas que te esperan durante este día.