Horóscopo numerológico de hoy, viernes 15 de agosto: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

Será un momento en el cual es aconsejable que aproveches la unidad familiar y la alegría de compartir la jovialidad y la alegría entre todos. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, de Tierra y de Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.

Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Rojo, Dorado, Azul Celeste, Platino, Rosa y Azul Índigo.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Dorado, Azul Celeste, Platino, Rosa y Azul Índigo, tanto por separado como combinándolos.

MENSAJE: es el momento de aprovechar la actividad y confianza al iniciar tus nuevos emprendimientos.

ATENCIÓN: lo principal ahora es que aproveches tu altruismo y ayuda a los demás para ayudarles en los momentos difíciles.

Numerología por signos del 15 de agosto

ARIES: hoy encontrarás un momento especial en el cuál tus ideas serán muy fluidas y novedosas.

TAURO: tendrás una gran capacidad de tener ideas originales y novedosas, lo que te ayudará en tus actuaciones.

GÉMINIS: hoy será un día en el que necesitas mantener la calma y la lentitud en todo momento.

CÁNCER: hoy será un día en el cual estás cerrando un ciclo y por ello es recomendable que termines todas tus actividades.

LEO: hoy tendrás que disfrutar de la compañía agradable de la familia.

VIRGO: hoy tendrás una gran práctica y orden al organizar todos tus proyectos; lo que será de gran ayuda.

LIBRA: hoy tu gran vitalidad tendrás ideas geniales que surgirán en momentos especiales de inspiración y te ayudarán mucho en tus actividades.

ESCORPIO: es un momento para dar importancia a los nuevos emprendimientos y a las actividades con personas cercanas.

SAGITARIO: tendrás que resolver y solucionar todos los asuntos del día.

CAPRICORNIO: es un momento para poner en marcha tus grandes ideas de una forma grandiosa y con amistades leales.

ACUARIO: la reflexión y la calma te ayudarán en estos momentos a comenzar innovaciones en tus emprendimientos.

PISCIS: es importante que cuides de ti bien, principalmente en el área física y en la emocional.