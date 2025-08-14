Horóscopo numerológico de hoy, jueves 14 de agosto: predicciones de energías y cambios
Repasamos las energías del agua, el fuego, el aire y la tierra hoy y cómo influirán durante la semana. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque, si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.
Será un momento en el cual es aconsejable que aproveches la alegría y las ideas luminosas en tus actividades del día. También podrás dar luz a actividades terminadas y especiales. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, Tierra y Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.
Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Rojo, Azul Celeste, Dorado, Platino, Verde y Rosa.
Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Azul Celeste, Dorado, Platino, Verde y Rosa,
tanto por separado como combinándolos.
MENSAJE: es el momento de aprovechar la calma y la cercanía con la familia para hablar de asuntos sobre propiedades conjuntas.
ATENCIÓN: lo principal ahora es que aproveches tu simpatía e ideas originales para las nuevas actividades de hoy.
Numerología por signos del 14 de agosto
ARIES: hoy encontrarás un momento especial para dedicarte a cerrar una etapa en la cual solucionarás los asuntos que te preocupan.
TAURO: tendrás una percepción que te ayudará en todos los momentos en los que tengas dudas e incertidumbre.
GÉMINIS: hoy será un día muy movido en el cual te centrarás en actividades dinámicas y acentuarás tu ingenio
CÁNCER: hoy será un día muy familiar, en el que lo más importante es que estéis de acuerdo en lo que realices en conjunto.
LEO: hoy tendrás que disfrutar con las personas con las que estés, ya sean amistades o familia.
VIRGO: será un día bastante movido y alegre en el que estarás con amistades leales con las que te encanta conversar.
LIBRA: hoy tendrás una gran percepción que te ayudará en los momentos decisivos en los que pueda surgir alguna duda.
ESCORPIO: es un momento para cerrar una etapa y terminar muchos de los asuntos que estaban en el aire y que hay que solucionar.
SAGITARIO: tendrás reuniones con la familia. Es importante que llegues a acuerdos conjuntos para el beneficio de todos.
CAPRICORNIO: es un momento para poner todo tu gran dinamismo y poder organizar nuevas inversiones en tu vida.
ACUARIO: la reflexión y la calma te ayudarán en este día a organizar mejor todo lo referente a las personas con las que tienes bienes compartidos.
PISCIS: es importante que muestres tu delicadeza, precaución, tranquilidad y esmero en todo lo que realices.