Horóscopo numerológico de hoy, domingo 10 de agosto: predicciones de energías y cambios

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías y los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología. Aunque, si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.



Será un momento en el cual es aconsejable que aproveches el cariño que te une a los demás y las sorpresas inesperadas que te llenarán de bienestar. Se están moviendo hoy las energías de Fuego, Aire, de Tierra y de Agua. Lo que significa que afectará a los signos: Leo, Sagitario, Aries, Géminis, Acuario, Libra, Tauro, Capricornio, Virgo, Escorpio, Cáncer, Piscis. Lo sentirán más remarcado los signos de TIERRA y AGUA y los que tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o el Medio Cielo o tal vez algún planeta importante, y/o cierto aspecto dominante o casas muy significativas en ellos.

Y para sentirte más a tono podrías utilizar los colores: Rojo, Dorado, Platino y Rosa.

Para contrarrestar las energías inarmónicas y atraer la fortuna en lo que realizas deberás utilizar los colores: Rojo, Dorado, Platino y Rosa, tanto por separado como combinándolos.

MENSAJE: es el momento de terminar una etapa, dejar todo terminado y a punto en tus actividades.

ATENCIÓN: lo principal es aprovechar tu ímpetu y las ganas y el empeño de comenzar nuevas inversiones.

Numerología por signos del 10 de agosto

ARIES: tu gran eficacia y acción será muy luminosa en estos momentos y te sentirás con mucha fortaleza.

TAURO: aprovecha la capacidad de ser jovial y de utilizar tu simpatía con los demás,

GÉMINIS: en estos momentos lo importante es que puedas manifestar la capacidad de llevar en orden las ganancias compartidas.

CÁNCER: tu ingenio y gran creatividad estarán a la orden del día y te ayudarán muchísimo.

LEO: ahora tendrá gran dinamismo y mucho entusiasmo en tus nuevos emprendimientos; así que disfruta.

VIRGO: la capacidad de supervisar los contratos entre varios miembros será importante y consensuado.

LIBRA: tendrás mucha alegría para organizar una fiesta con amistades afines y cercanas.

ESCORPIO: es un momento para mostrar tu alegría y jovialidad. Podrás mantener una tarde romántica.

SAGITARIO: tu capacidad de explicarte y de escribir será magnífica en estos momentos.

CAPRICORNIO: las reuniones familiares serán muy importantes, principalmente porque el ambiente será cálido.

ACUARIO: es un momento oportuno para ordenar y utilizar el pragmatismo en tus acciones.

PISCIS: es un día afortunado para que tu dinamismo y fortaleza salgan del fondo y disfrutes de un día animado.