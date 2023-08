Seguro que si pensamos en personas célebres de la antigüedad, la mayoría que nos vienen a la cabeza son hombres. A pesar de ello, son muchas las mujeres que han tenido suficiente relevancia como para recordarlas como se merecen. Un ejemplo de ello es Fulvia Flacca Bambalia, la primera mujer no mitológica que apareció en una moneda romana.

Fulvia nació alrededor del año 83 a.C. en una familia aristocrática romana. Fue hija del senador, Marco Fulvio Bambalión, que era miembro de la gens Fluvia, y su madre era Sempronia Graca, hija de Sempronio Graco Tuditano, que poseía una gran riqueza. La joven tenía una certeza clara: no había nacido para dedicarse al hilado, al tejido ni a las charlas en el Foro con otras matronas.

Era una política nata, una mujer hábil en las intrigas que no dudó en asegurarse rápidamente un esposo que pudiera respaldar sus objetivos. Fue así como llegó a casarse con hombres que desempeñaron papeles destacados en la política romana. Su primer esposo fue Publio Claudio Pulcro, un influyente político populista conocido por sus reformas y participación en conflictos con el senado romano. Con él tuvo a Claudia Pulcra, entre el año 57 y 56 a. C. Sin embargo, unos años más tarde fue asesinado cerca de la Vía Apia por los hombres de Milón.

Fulvia y Marco Antonio, o La venganza de Fulvia, cuadro de Francisco Maura y Montaner. Museo Del Prado.

Tras unos meses después se casó con Cayo Escribonio Curión, que era un influyente y talentoso tribuno. Fruto de dicho matrimonio nació, Cayo Escribonio Curio. Pero murió al poco tiempo en una expedición para conquistar África.

Su viudez no duró mucho, ya que años después Fulvia se casó con Marco Antonio, uno de los triunviros que gobernaron Roma tras el asesinato de Julio César. Fue entonces, cuando se desarrolló la carrera política de la joven. Fulvia apoyó activamente a Marco Antonio en sus luchas por el poder y desempeñó un papel importante en la política romana durante ese período. Incluso lideró una revuelta en Roma en ausencia de Marco Antonio, mientras él estaba en Egipto con Cleopatra.

Sin duda, la pasión que Fulvia sintió por él fue más constante e intensa que las anteriores. Hasta tal punto que Marco Antonio llegó a renombrar la ciudad griega de Eunemia o Eunemeia como Fulvia en su honor, o acuñar monedas con su rostro para pagar a sus tropas, convirtiéndola en la primera mujer no mitológica en aparecer en las monedas romanas.

Sin embargo, tras de la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio en el año 31 a.C., Fulvia murió poco después en circunstancias inciertas. Después de la muerte de Fulvia, Marco Antonio formó una alianza con el líder político Octaviano (futuro emperador Augusto), y se casó con la hermana de Octaviano, Octavia.

Aunque el papel de Fulvia Flaca Bambalia en la historia romana es a menudo eclipsado por los eventos más grandes y los protagonistas masculinos, Fulvia fue una figura destacada en la política y su influencia se sintió en las luchas de poder de su época. Su vida y acciones ilustran la complejidad y la importancia de las mujeres en la política y la sociedad de la antigua Roma.

