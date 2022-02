El presidente de la CNMV denuncia que “un número relevante” de sicavs sigue sin definir su futuro

"Un número relevante" de sicavs todavía no ha explicado al supervisor cuál será su futuro. Así lo ha denunciado este martes el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, a punto de cumplirse un mes desde que se agotó el plazo señalado por la ley para que estos vehículos de inversión muy usados por las grandes fortunas españolas aclarasen si se adaptarían a sus nuevas exigencias de distribución.

Buenaventura ha confirmado que la CNMV "seguirá insistiendo en las próximas semanas" para que las rezagadas comuniquen sus planes con la mayor agilidad y concreción posible. Así lo ha señalado en su intervención inaugural de la segunda sesión del II Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Un encuentro que esta semana reúne a los principales actores del sector financiero español.

No obstante, sí que ha adelantado que entre aquellas que han anunciado ya su hoja de ruta, en torno a un tercio seguirán tributando al tipo reducido del 1% mientras que "más de la mitad prevé su liquidación", lo que supone "en torno a un 37% del patrimonio de 28.000 millones de euros" que atesoran estos vehículos. Además, ha mostrado su deseo de que una parte importante de este capital pueda retenerse en vehículos de inversión españoles y "que no emigren a otras jurisdicciones". Y es que únicamente existe obligación legal de un primer traspaso a productos domiciliados en España, pero no de permanencia.

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV

Más allá del golpe de muerte que han recibido las sicavs por la revisión de su fiscalidad y exigencias de distribución de capital, el presidente de la CNMV ha subrayado que "la industria de la inversión colectiva se ha conformado, desde hace ya muchos años, como uno de los puntales del ahorro y de la inversión minorista en el país". Y ha aportado cifras: un patrimonio de 325.000 millones de euros, más de 15,8 millones de partícipes y más 2.800 de instituciones.

Sin embargo, ha apuntado que "si las reformas normativas que se están planteando en Europa" llegan a buen término, su papel se reforzará, así como el de "los mercados de capitales para financiar a las empresas en la etapa de expansión que ahora afrontan". En opinión de Buenaventura, estas iniciativas permitirán el establecimiento de "un marco estable y competitivo" que ayudará a canalizar los fondos que "la economía europea y española van a requerir para su transformación ambiental y digital".

Dos de las iniciativas en la agenda europea para el sector, consisten en "adoptar las prácticas españolas", según el presidente de la CNMV. En concreto, ha señalado hacia la introducción de nuevos requisitos normativos sobre las herramientas de gestión de liquidez con el objetivo de reforzarla. Una cuestión en la que el supervisor español ha trabajado con insistencia desde hace tiempo. Y más especialmente desde el estallido de la pandemia, con una guía específica sobre este tema.

El segundo cambio que se está planteando para toda Europa y en el que el mercado español juega con ventaja es el reporte de posiciones individuales de la cartera de las instituciones de inversión colectiva. Con un informe mensual al supervisor que ya está vigente desde la década de los 90, ahora queda por "determinar la granularidad, la frecuencia y la homogeneidad de estas comunicaciones para evitar duplicidades y redundancias" en el ámbito europeo.

Fondos de préstamo

Por otra parte, Buenaventura ha aprovechado su intervención para repasar algunos detalles de otras reformas en estudio para el mercado europeo. En primer lugar, se ha referido a los fondos alternativos de préstamos. Un tipo de vehículo que hasta ahora estaba cerrado a minoristas. En opinión del primer espada de la CNMV, las modificaciones que se plantean para su régimen "a mi juicio son demasiado flexibles".

Entre los cambios que se plantean está, según ha adelantado, el que "puedan conceder préstamos directamente a clientes minoristas con solo un límite de diversificación del 20% para préstamos a entidades financieras o vehículos colectivos". Aunque, a su modo de ver, esto "no crea un riesgo significativo ni sistémico, tampoco va a determinar una diferencia sustancial de oferta de crédito para el ciudadano".

Fondos a largo plazo

Los supervisores europeos también están buscando fórmulas para "dar un nuevo aire a los fondos europeos de inversión a largo plazo", conocidos por las siglas inglesas ELTIF, según ha señalado Buenaventura. Después del poco éxito conseguido desde su lanzamiento, con menos de 60 vehículos y menos de 2.400 millones de euros de patrimonio" ha apuntado que la creación de "una suerte de mercado secundario de participaciones a largo plazo" podría ser una buena solución para que sus partícipes no tengan que esperar hasta el fin de la vida del producto para retirarse.

No obstante, ha advertido que "no se va a poder asegurar la liquidez", porque dependerá de oferta y demanda. Además, ha apuntado que la reforma plantea bajar los 10.000 euros mínimos de inversión inicial, el umbral del 10% sobre el patrimonio total del cliente y la necesidad de contar con asesoramiento financiero. Buenaventura ha subrayado que, si bien "la ampliación de la base inversora es necesaria, hay que reforzar la información para evitar excesivos riesgos de concentración o de liquidez para los inversores minoristas".

En cuanto a los minoristas, el presidente de la CNMV ha destacado que el aluvión de nuevos inversores registrado durante la pandemia -cuando las cotizadas del Ibex 35 llegaron a atraer hasta a 9.000 novatos al día- se sigue estudiando en la institución. "Aún es pronto para determinar si es un cambio coyuntural o se convertirá en una característica estructural", ha señalado. De todos modos, sí ha reconocido que a todas luces se ha producido "un cambio en la relación de los inversores minoristas con el mercado de acciones".

