Juan Carlos Ureta (Renta 4): "En el mundo 'cripto' hay un 95% de burbuja, pero también hay valor"

Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco, ha afirmado que en el mundo de los criptoactivos hay un "95% de burbuja", pero también un modelo de negocio muy potente que puede crear mucho valor.

"Me recuerda un poco a las punto com. El 95% era burbuja y no tenía valor, pero un 5% sí, ahí estaban Apple Google... compañías que han creado un enorme valor. En el mundo cripto pasa lo mismo: estamos ante un 95% de burbuja, pero hay un valor muy potente encerrado", ha apuntado el banquero durante su intervención en el II Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL-Invertia.

En su opinión, la tecnología blockchain va a dar lugar a nuevos mercados y compañías y "va a ser muy disruptiva en el mercado de capitales, aunque no tanto como algunos habían pensado".

Ureta se ha referido también a la volatilidad que están experimentando las bolsas en los últimos meses fruto de los vaivenes de las olas de contagios de Covid-19, pero también debido a otros elementos, como la crisis de suministros o la crisis de Rusia y Ucrania.

"Estamos en una fase de mayor volatilidad y lo normal es que se prolongue unos meses, quizás todo el año, pero no cambia el escenario de fondo", ha señalado.

Una fase de "turbulencias" que, con todo, "permite invertir a precios más razonables". "Hemos pasado de una bolsa movida por flujos a una bolsa movida por fundamentales", ha dicho.

El ejecutivo considera, en todo caso, que "donde va a haber retorno en los próximos años es en las empresas, esto es, en la renta variable" y en activos que conecten con la economía real.

