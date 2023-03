El reto de la banca tras Bizum: "Tenemos que crear medios de pago invisibles y seguros"

Javier Gaztelu, director de Financiación y Medios de Pago de Banco Sabadell; Pilar Clavería, adviser for Payments, Operations and Procedures AEB; Alfonso Muñoz, periodista de EL ESPAÑOL-Invertia; Mireia López, directora de Experiencia Cliente y Marketing de Caixabank Payments & Consumer; y Enrique Álvarez, director de Desarrollo de Negocio de Europa Minsait Payments. Laura Mateo

Con 23 millones de usuarios y la inmediatez como seña de identidad, Bizum ha revolucionado el universo de los medios de pago, por lo que las entidades bancarias están en busca de nuevas soluciones. ¿El objetivo? Mejorar aún más la experiencia del cliente. Un escenario para el que personalización, tecnología y alianza son tres de las palabras que cobran más protagonismo, si se quiere alcanzar el objetivo. Así se ha puesto de manifiesto en el III Observatorio de las Finanzas que organizan EL ESPAÑOL e Invertia.

"El reto es hacer medios de pago invisibles e igualmente seguros", ha comenzado Pilar Clavería, adviser for Payments, Operations and Procedures de la Asociación Española de la Banca (AEB). Un aspecto, el de facilitar las transacciones económicas, que también ha destacado Javier Gaztelu, director de Financiación y Medios de Pago de Banco Sabadell. De hecho, ha celebrado que la fricción en los pagos cada vez es menor: "Esto mejora muchísimo la experiencia".

La Inteligencia Artificial se configura como una valiosa aliada por parte de las entidades bancarias, que ya empiezan a hablar de experiencia (y no medio) de pago. "La tecnología nos va a ayudar a definir procesos, sobre todo para hacerlos más eficientes visión-cliente y crear una oferta de catálogo más personalizada", ha explicado Mireia López, directora de Experiencia Cliente y Marketing de Caixabank Payments & Consumer.

En la idea de reto tecnológico ha incidido Enrique Álvarez, director de Desarrollo de Negocio de Europa Minsait Payments. "El gran reto es muy tecnológico porque tiene que ver con saber cómo las entidades financieras son capaces de adaptarse a lo que requieren los diferentes sectores. Y eso es todo un mundo", ha señalado el experto en tecnología, que ha augurado que, a corto plazo, se comenzarán a ver proveedores de pago especializados en ciertos sectores.

Los cuatro especialistas han coincidido en que las soluciones tienen que estar pensadas para los usuarios. "Lo más relevante de Bizum es que está aportando empoderamiento al cliente, que dispone de diferentes alternativas y elige la que le resulta más conveniente en cada momento", ha agregado Clavería.

Seguridad

Eso sí, ninguna de las futuras soluciones en medios de pago surtirá efecto si no cuenta con una red "amplísima" que la respalde. Algo con lo que Bizum ya cuenta. "Ahora tiene el reto de convertirse en un método de pago, en una alternativa real y no solo en el caso de uso en el que ya es rey", ha apostillado Álvarez: "Y esto no es nada sencillo".

En esta búsqueda de nuevos medios de pago, la seguridad se consagra como el pilar más importante. "Si no fueran seguros, los usuarios no la usarían", ha remarcado Gaztelu": "Es el primer requisito".

Una idea que ha apoyado el resto de integrantes del debate, que también han incidido en la importancia de generar alianzas: "Los retos no se consiguen andando solo, sino sumando a otros en el camino que ayuden a hacer una experiencia completa".

