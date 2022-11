Borrás (DHL Expres) prevé que el e-commerce siga creciendo: "Ha llegado para quedarse"

El comercio electrónico "ha llegado para quedarse" y seguirá creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo más moderado que durante la Covid-19. Así lo ha asegurado Miguel Borrás, director general de DHL Express España, quien también ha señalado que en el futuro de la logística factores como la sostenibilidad, la diversidad o la tecnología desempeñarán un papel clave.

Durante su participación en el III Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, Borrás ha remarcado el e-commerce se ha consolidado ya en la economía, aunque es evidente que las tasas "increíbles" de crecimiento de los últimos años no van a repetirse.



Esta tendencia va a venir acompañada además un aumento del comercio internacional, como refleja el estudio DHL Trade Growth Atlas. "Había mucha gente que pensaba que con la pandemia el comercial internacional iba a verse dañado, iba a decrecer. Pues muy al contrario, el comercio internacional ha seguido creciendo", ha asegurado Borrás.

Miguel Borrás, director general de DHL Express España

No obstante, ha añadido que sí se han producido ciertos cambios de gravedad. Por ejemplo, en la década pasada China representaba una cuarta parte del crecimiento mundial del comercio internacional, mientras que en los próximos diez años este porcentaje se va a reducir a la mitad, hasta el 12,5%.

Así, ha remarcado que esto no quiere decir que el comercio vaya a descender, sino que se ha trasladado hacia el sudeste y el este del continente asiático, así como hacia países en crecimiento y desarrollo económico. En concreto, ha apuntado que los países africanos van a registrar en el futuro un crecimiento muy importante.

Sostenibilidad

Por otro lado, Borrás también ha remarcado que en DHL Express no se imaginan un futuro en el que el transporte no sea sostenible, algo que hoy en día es válido para todo lo sectores pero, en particular, para el de la logística.

De hecho, ha subrayado que en la compañía han hecho y seguirán haciendo "enormes esfuerzos" para disminuir su huella de carbono. Con esta finalidad, DHL Express prevé invertir hasta 2030 unos 7.000 millones de euros en hacer que sus instalaciones, sus medios y sus entregas sean más sostenibles, así como en apostar por los aviones eléctricos.

Respecto a estas aeronaves, ha destacado que están en una fase inicial, ya que su capacidad de carga y su radio no son todavía muy grandes, pero ha asegurado que su desarrollo será similar al que ha vivido el vehículo eléctrico.

Al mismo tiempo, también están trabajando en el combustible sostenible de avión (SAF por sus siglas en inglés), que es la única manera de mitigar la huella de carbono de la aviación, pero sigue siendo muy caro, alrededor de seis veces más que el actual.

Otro aspecto clave para la logística del futuro es, según Borrás, la diversidad. Así, ha destacado que en DHL EXpress seguirán apostando por ser diversos, ya que les ha ayudado mucho en el pasado y seguro les ayudará a seguir creciendo. De hecho, ha asegurado que las empresas que no apuesten por ello, se van a estancar.

Todo este escenario va a ayudar a empresas como DHL Express a diseñar sus estrategias y ver cómo crecer de forma sostenible. Esto pasa, en opinión de Borras, por cambiar el modelo en las grandes ciudades. Así, ha incidido en que la densidad del tráfico y la necesidad de reducir la huella de carbono van a generar microhubs que ayuden a que las entregas puedan ser más sostenibles.

En esta última milla, el director general de DHL Express ha señalado que en el futuro pueden generar un papel muy importante en los vehículos eléctricos autónomos para acercar las envíos a sus destinatarios. También pueden ser muy útiles para determinadas rutas y entregas los drones, aunque no para ciudades con una alta densidad como Madrid.

