Valladares: "Tenemos la vacuna que vale para todos los patógenos: la inmunidad de paisaje"

Fernando Valladares, director del grupo de Ecología y Cambio Global del CSIC, ha sido el encargado de inaugurar la jornada final del I Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia en el CaixaForum de Madrid.

Su intervención, centrada en la ciencia y en los retos a los que enfrentamos debido a la emergencia climática, ha empezado con una advertencia: "No nos engañemos. Tener una hoja de ruta no significa que vayamos a recorrerla. La Agenda 2030 es una hoja de ruta ilusionante y necesaria. Pero no la estamos recorriendo".

Valladares ha puesto sobre la mesa que esta agenda está llena de contradicciones, pero que, pese a eso, es la mejor hoja de ruta que tenemos en la actualidad. Y también ha querido recordar y poner de relieve que, en este "verano terrible de 2022", Naciones Unidas ha alumbrado un nuevo derecho humano universal: el derecho a un medio ambiente saludable.

Fernando Valladares, director del grupo de Ecología y Cambio Global del CSIC

"Pongámoslo en valor", ha dicho; y ha animado a Gobiernos, empresas y ciudadanía a cambiar nuestro modo de vida para dejar atrás las macrogranjas o las "energías verdes que no lo son".

"¿Vamos a seguir aumentando las desigualdades en una sociedad que enfrenta el mayor desafío de su historia, cuando esa desigualdad es matemáticamente imprescindible para sortear los cambios que se avecinan? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mantener las grandes fortunas personales o corporativas por encima de todo?", se ha preguntado.

La crisis climática en el centro

Valladares ha querido recordar también cómo las consecuencias de la emergencia climática ya está aquí. "Tras un verano en el que han muerto miles de personas en nuestro país por las olas de calor; tras un año en el que han muerto millones de personas por el cambio climático en todo el mundo, ¿vamos a seguir negándolo? ¿Para qué? ¿Para que algunos negocios puedan seguir operando? ¿Para que algunos políticos puedan seguir en el poder?", ha sentenciado.

Para que la Agenda 2030 recorra el camino de la igualdad y la salud de personas y planeta, Valladares ha apelado a que acudamos a la ciencia. Y, por eso, ha invitado a la audiencia a que no caiga en el derrotismo. "La Agenda 2030 se puede levantar y se puede reconstruir y recrear mientras avanzamos por esa hoja de ruta imperfecta y de alguna manera huérfana".

Y ha añadido: "La ciencia puede alumbrar el camino, aunque es la sociedad, la humanidad, la que debe andar ese camino. Y no lo estamos haciendo. Llevamos 7 años de retraso en el que se ha hecho casi nada".

Ejemplos positivos

Valladares ha compartido ejemplos basados en la ciencia que demuestran que se pueden hacer bien las cosas.

"Ahora que nos preocupa tanto la energía, que afrontamos un invierno con una factura de la luz disparada, Jackson y colaboradores publicaron una investigación, estimaron 9 indicadores de bienestar para las personas, que hablan de salud, bienestar y felicidad de las personas. Y nos dicen que hay energía para todos. La mitad de la energía que tenemos los españoles per cápita es lo que se necesita para satisfacer nuestras necesidades: el problema no es la cantidad de energía, sino la distribución de esa energía", ha explicado.

Y ha continuado: "Hemos cambiado completamente el planeta, a través de la energía, en la mayoría de las veces sin pretenderlo. Lo hemos conseguido reventando el metabolismo de la Tierra dos veces: para producir más alimentos, de los cuales la mitad acaba en la basura, y también reventamos el ciclo del carbono". Y es que, ha explicado, "hemos acelerado una parte del ciclo (del petróleo, por ejemplo) quemando en poco tiempo unos combustibles fósiles que llevaron millones de años crear".

"Compartir, no dar limosna"

Muchos de los ODS se podrían solucionar, ha explicado Valladares, a base de compartir, que "no es lo mismo que dar limosna". Para ello, ha dicho, lo que necesitamos es "ceder tecnología. Para que los países en desarrollo puedan desarrollarse necesitamos ceder tecnología para que no tengan que pasar por la industrialización contaminante que tuvimos que vivir nosotros".

Porque, ha recordado, "tenemos tecnología de sobra, que no aprovechamos". Y ha añadido: "Lo que es peor es que creemos que la tecnología nos va a salvar de los problemas derivados de nuestra insostenibilidad. Y no es así". Las soluciones vendrán, ha asegurado, de "decisiones sociales, políticas y, en definitiva, humanas".

Por eso, Valladares ha lanzado una propuesta: "Os propongo que dejemos deslumbrarnos por soluciones basadas en la tecnología y pasemos de una vez a las soluciones basadas en la naturaleza y en la gente". Como ejemplos ha puesto el de Ciudad del Cabo en 2018, que se enfrentó a la mayor sequía de su historia y encontró la solución en la naturaleza: erradicando pinos exóticos que consumían cantidades ingentes de agua.

Y también ha puesto un ejemplo más cercano: "En 2020, en plena pandemia, todos estábamos contentos porque salía la vacuna. Pero la vacuna ya la teníamos: la naturaleza. Esa que evita la zoonosis, que vale para todos los patógenos. Esa vacuna genera eso que se conoce como inmunidad de paisaje. Hace no tanto estábamos obsesionados con la inmunidad de rebaño, pero la inmunidad de paisaje nos ayudaría mucho más".

Por eso, ha concluido, "pensemos en la naturaleza y en la gente y los ODS saldrán solos".

