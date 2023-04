El Puerto de Ferrol pide incluirse en el Corredor Atlántico y apuesta por eólica marina y flotante

Francisco Barea es el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, un puerto que ha calificado de "un poco desconocido pero con capacidades impresionantes" que cuenta con un puerto exterior (con un 1.100.000 metros cuadrados de extensión, 1.500 de atraques calados de 21 metros) e interior (con 600.000 metros de zona de servicio, 1.500 de atraque y calados de entre 9 y 14 metros) que se suman al de San Cibrao (Lugo), donde está instalada la fábrica de aluminio, Alcoa. "Condiciones que no muchos puertos tienen", ha incidido Barea, que lleva año y medio al frente.

El ferrocarril, la inclusión en el Corredor Atlántico de Mercancías, la apuesta por la eólica marina y flotante y abrir el puerto a la ciudadanía han centrado la conversación esta tarde durante el primer día del Foro Económico Español: La Galicia que viene, en PALEXCO, en A Coruña.

Un evento coorganizado por EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis que tendrá su segunda sesión mañana, jueves 13 de abril. La llegada del ferrocarril al puerto ferrolano está prevista para 2024, lo que según el presidente "es un antes y un después en cuanto al tráfico, sobre todo de contenedores". Estos contenedores han sido calificados por Barea como "el futuro del puerto exterior de Ferrol", que ha detallado que en el último año ha habido un crecimiento del 155% en tonelaje".

"En 2022 la mejor noticia del puerto fue la apertura de líneas con todo el mundo y Algeciras, porque antes la terminal tenía condiciones extraordinarias pero sólo teníamos tres líneas con Europa y eso no llevaba a ningún futuro. Esa apertura nos da ahora otro nivel", ha asegurado el presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao.

En este contexto, ha detallado que en la terminal de contenedores hasta ahora "se ha movido tanto como en 2021", un dato que apuntó que demuestra que "el futuro de los contenedores en Ferrol es claro" y sobre lo que puede producir un salto cualitativo el tren. Un ferrocarril sobre el que Barea ha incidido que se pagará con fondos propios "porque hay fondos europeos solicitados hace más de un año que se siguen esperando".

Otro problema del puerto ferrolano, en palabras de Barea, es que hay siete millones de euros de inversión en el puerto exterior, pero indica que el tren tiene limitaciones, entre el puerto exterior y la estación y entre el tren y la península, además de limitaciones de gálibos entre el puerto y el tren. A todo esto se añade que en Ferrol hay vía estrecha, por lo que el presidente pide que Adif tome cartas en el asunto para que así se puedan mover mercancías en tren con la Mariña lucense y el norte de España.

"Padecemos las limitaciones de una línea de ferrocarril que tiene más de un siglo, el viaje Ferrol-Coruña en tren es más de una hora y no es factible y en los tráficos más todavía, ya que hay limitaciones en separaciones de vía y no se pueden tener convoyes de más de 500 metros. A su vez, Barea criticó que Ferrol no está incluido en el Corredor Atlántico de Mercancías y expresó que "no puede quedar fuera porque sería aislar el norte de la provincia de A Coruña y parte de Lugo".

"Necesitamos fondos para el tren y estar en el Corredor de Mercancías, ya no solo por el puerto, sino por los ciudadanos, para poder comunicarnos con Coruña en media hora aproximadamente. A continuación, Barea lanzó una crítica a la parte que corresponde a Ferrol de los presupuestos del Estado para la red ferroviaria Ferrol-Coruña, que detalló que es de unos 137.000 euros. "Con eso no se puede hacer nada en esta línea, para que quede bien hacen falta 800 millones de euros, con 137.000 euros pueden poner los carteles pero no otra cosa", lamentó con pesimismo.

Eólica marina y flotante

Sobre energías renovables, Barea especificó que el puerto de Ferrol tiene dos focos: la eólica marina y flotante. En la primera ha destacado la presencia de Navantia Fene con un desarrollo relevante en yates y concretó que "los puertos para la eólica son imprescindibles porque no existe ningún sitio para montar piezas de eólica marina si no es en el propio puerto exterior".

"Necesitamos partes de terreno muy grande y algunas de estas piezas tienen 75 metros de lado. Lo ideal y que nosotros desarrollamos en el puerto de Ferrol es que tenemos una concesión que tiene Nervión, que posee 70.000 metros en el puerto para montar el ensamblaje de piezas de eólica marina".

Para el presidente de la Autoridad Portuaria, lo óptimo es "construir las piezas fuera y traerlas al puerto exterior, ensamblarlas y sacarlas". El de Ferrol es además un puerto que se presenta como "el faro verde" y en una primera fase están intentando tener la mayor autosuficiencia posible en base a energía fotovoltaica y eólica, para lo que se dispone de 35 millones de euros.

En la segunda fase se contempla generar hidrógeno con agua de mar. Adicionalmente, Barea ha avanzado que se buscará aportar conexión eléctrica a los barcos que estén atracados en su puerto para que evitar que consuman combustibles sólidos cuando estén atracados.

Acerca de la relación entre el puerto y la ciudad de Ferrol, el presidente del puerto ferrolano ha reconocido que pretende que "los ciudadanos piensen que el puerto es una parte de la urbe", por lo que el año pasado han desarrollado diferentes eventos y fiestas en terreno portuario para acercar a la gente, incluso un parque infantil. Existe en esta línea un proyecto de humanización que cuenta con un convenio con el Ministerio de Infraestructuras mediante el que se aportan 4,6 millones de euros. "Se cambiará todo el frente de la avenida para ganar espacio al peatón y bicicleta, aunque tienen que seguir pasando los coches", ha advertido, aunque ha matizado que "es la manera de que el ciudadano sienta el puerto como suyo".

