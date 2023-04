Empresarios de Galicia aseguran que la IA va a suponer una revolución para el eCommerce

El 70% de los españoles compran de forma online al menos una vez al mes, una cifra muy esperanzadora que viene acompañada de una serie de retos. La inteligencia artificial (IA) ha llegado para quedarse, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para mejorar la experiencia del usuario. Todo ello teniendo en cuenta que las empresas están más condicionadas por lo que el cliente demanda que por lo que estas pueden poner sobre la mesa.

Estas son las principales conclusiones extraídas de la mesa redonda de eCommerce del II Foro Económico Español 'La Galicia que viene' -celebrada en PALEXCO, en A Coruña- moderada por la vicepresidente del Clúster do eCommerce Galego, Judit Cabana, y en la que han participado el director de Sistema de Roberto Verino, Pablo Aranda; del CEO y fundador de Fuikaomar, Iván Omar Medina Vicente; la fundadora y directora de proyecto de Acto Voltaje, Liliana Lorenzo Ogando, y el key account manager de Bysidecar, Marcos González Caramés.

"Es un año raro porque mantener el grado de ventas en un eCommerce va a ser complicado después de la pandemia de la Covid-19", ha apuntado Pablo Aranda, quien ha asegurado que el objetivo de la firma Roberto Verino consiste en "aumentar el número de ventas, pero también en ser más eficientes, centrando la estrategia en la fidelidad del cliente".

A este respecto, Aranda ha comentado que la Inteligencia Artificial es una herramienta "esencial" para mejorar la experiencia, algo con lo que Iván Omar Medina está de acuerdo. "La IA va a suponer una revolución para el eCommerce, pero también tenemos que destacar la viralidad de determinadas redes sociales, como Tik Tok. Debemos empezar a explotar el live shopping en Europa y España porque China llega a lograr cifras realmente abrumadoras".

Para Liliana Lorenzo el gran desafío del eCommerce es hacer la experiencia de compra entendible, atrayente y fácil. "A veces se nos olvida lo fácil que es comprar a través de Instagram o incluso de WhatsApp, motivo por el que el comercio electrónico debe lograr una grata experiencia para el usuario con el objetivo de garantizar la compra a través de este canal. Debemos atraer en tan solo tres segundos sin olvidar los valores de la marca".

Por su parte, el key account manager de Bysidecar, Marcos González, ha aseverado que los eCommerces hay que "hacerlos sencillos y adaptados a los clientes potenciales con todos los contenidos y herramientas que haya disponibles para que estos se sientan cómodos". Si bien, también es preciso "eliminar elementos que distraigan la visita", además de comparar el pricing para conocer el momento en el que estamos, adaptándonos a los plazos de entrega y los gastos de envío de otras compañías".

Conectar la experiencia online y offline

El término Phygital hace referencia a la conexión de los entornos online y físicos, lo que permite un proceso de compra fluida y eficaz para los usuarios. "La experiencia me hizo ver el cambio, pero quiero dejar claro que el componente humano es fundamental. Mi negocio arrancó en 2009, pero no fue hasta 2014 cuando monté una primera tienda física a modo de showroom", ha comentado el CEO y fundador de Fuikaomar, mientras su compañera de mesa Liliana Lorenzo ha aclarado que "hay artículos que no se pueden vender por Internet. Es algo que debemos asumir, ya que para llevar ese proceso al mundo digital debemos invertir y apostar fuertemente".

Sobre los marketplaces, Pablo Aranda ha apuntado que son una fortaleza, pero "debes tener en cuenta que pierdes el control de la venta y que además, a quien se lo vendes no es tu cliente", mientras que Iván Omar Medina se ha proclamado un "hater" de ellos porque "conozco casos de personas que empezaron muy bien, sin embargo, a la hora de hacer recuento no generaban ganancias".

"Quizás puede ser una buena vía de entrada si alguien está pensando en montar su propio proyecto de eCommerce, pero lo ideal es centrarte en tu propia página web y redes sociales, siempre teniendo en cuenta a donde queremos llegar".

Por su parte, la fundadora y directora de proyecto de Acto Voltaje ha afirmado su creencia en los marketplaces, pero "con cuidado". "El 65% de las transacciones de compras electrónicas se concentran en los 100 marketplaces de referencia mundial. Delegar la logística en Amazon te ofrece la posibilidad de hacer tu negocio escalable", ha dicho antes de añadir que "cuando no puedes con un enemigo, aprovéchate de él, pero no te unas".

