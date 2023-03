Los empresarios piden sentido de Estado: "La reforma de las pensiones no puede ser unilateral"

Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía de la UPO y miembro de la Junta directiva del Organización de Estados Americanos, han sido los ponentes de la Conversación a Dos del III Foro Económico Español en Andalucía. Bajo el epígrafe 'Retos y desafíos de la economía andaluza en tiempos de inflación', los dos han desgranado los principales obstáculos de la empresa en el contexto económico actual.

Moderada por Alberto García Valera, socio director de Andalucía Extremadura, Ceuta y Melilla de EY España, la cuestión del debate se ha centrado sobre la inflación.

En esta línea, Manuel Alejandro Hidalgo ha advertido que febrero "ha sido un mes de impás" y que ya en marzo podrá vislumbrarse el futuro. Será entonces, estima, cuando "veremos los precios que se están retroalimentando".

Será entonces, ha indicado, "cuando el Banco Central Europeo tendrá mucho más claro cual va a ser el camino de la inflación". Hidalgo ha augurado que el cierre del año 2023 tendrá lugar con una inflación "entre el 3,5 y 4%".

Por su parte, el presidente de la CES, Miguel Rus, se ha preguntado si en España "hay alguna medida que favorezca a la empresa grande" y ha considerado que es indispensable que haya "un marco regulatorio más flexible. El terreno de juego nos lo cambian todos los días y hay que estar preparados".

Como clave, ha señalado que "hay que evitar la diarrea legislativa que estamos teniendo. Los empresarios necesitamos un marco estable, y que se reduzcan las cargas burocráticas, porque así todo se complica más.

Además, ha enfatizado que un marco estable es fundamental también "porque hay que generar confianza para generar inflexión", y también "hay que reducir la carga fiscal". Con el escenario actual, ha incidido, los empresarios españoles "no podemos competir con nuestros socios europeos".

Por último, ha aseverado que "la mejor política social es la creación de empleo y los datos de creación de empleo son malos". Por ello, ha aprovechado para pedir "sentido de Estado y sentido de país. Los dos grandes partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo. Los temas troncales de futuro como las pensiones no pueden abordarse de manera unilateral. No hay un plan económico claro, y no se puede legislar improvisando y atacando al empresario".

