Juanma Moreno anuncia en el Foro Económico un Pacto Social entre Junta, sindicatos y patronal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado en la inauguración del III Foro Económico Español en Andalucía que "en cuanto termine este acto, vamos a firmar en San Telmo un nuevo e histórico Pacto Social y Económico por el impulso de Andalucía con las organizaciones sindicales y la patronal". El dirigente andaluz ha subrayado que Andalucía "vuelve a ofrecer así una respuesta de consenso en una situación muy complicada".

"Es verdad -ha continuado- que el gobierno toma decisiones" de manera autónoma, "pero ese camino no creemos que sea el correcto. El que más fruto da a largo plazo es el del consenso y el acuerdo".

El dirigente andaluz ha inaugurado así el III Foro Económico Español en Andalucía, que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de marzo en Sevilla, y en concreto, en la sede de la Fundación Cajasol. En primer lugar, agradeció al presidente ejecutivo y director de El ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, por defender "siempre" el proyecto "de esta gran nación. Lo ha hecho con la suficiente audacia e inteligencia" desde el convencimiento de que esta nación es "diversa" y plural. También puso de relieve que este foro "se celebre en Andalucía" ya que la mayoría tiene lugar en Madrid.

Andalucía "va cobrando protagonismo en el conjunto del país. Dicen que Andalucía está de moda, y no es así porque las modas pasan. Somos una comunidad autónoma que genera credibilidad y confianza, en una España cada vez más necesitada de certezas, seguridad, rumbo y madurez política. Y eso es todo lo contrario de una moda pasajera".

Moreno ha subrayado que la región "es garantía de estabilidad, y si me permiten esta expresión, de sensatez, de impulso económico y de buena gestión". Todo ello, destacó, cuando "el objetivo de muchos políticos es dividir". A su juicio, muchos trazan "una raya entre los buenos españoles y los malos españoles".Y ese esfuerzo por dividir que a algunos les funciona, es pan para hoy y hambre para mañana".

Aludiendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, Juanma Moreno detalló que "crear puntos de acuerdo no es el objetivo del actual gobierno", mientras que "el nuestro es sumar". Aludió a "esa trinchera, esa atalaya", para "atacar a otra institución", destacando que "la responsabilidad de los políticos" no debe ser nunca dividir.

"En las últimas semanas a Andalucía ha venido una romería de ministros", sobre los cuales "espero que por lo menos gasten en Andalucía, y no pague el erario público". Moreno ha aseverado que "no es de recibo que se venga a esta tierra a faltar a la verdad", como ha ocurrido "en los últimos 10 días con la sanidad pública, o con nuestra educación". Por ello, ha enfatizado que hoy "es muy difícil que (los andaluces) compren esa versión de los 80" o "del nuevo dóberman". El presidente andaluz ha aseverado que todos esos mensajes "no son ciertos porque lo demostramos con datos".

Por ello, el presidente de la Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto que "el crecimiento real del PIB andaluz casi duplica el nacional: 1,2% frente a 0,7% en los últimos 4 años; Hemos alcanzado en 2022 el máximo histórico de población ocupada: más de 3,2 millones, sólo el año pasado se crearon 108.000 empleos. y tenemos la tasa de paro más baja desde 2008".

Además, "año tras año somos récord tras récord en exportaciones. Si en 2021 ya lo alcanzamos, en 2022 lo mejoramos casi un 25%. Nunca antes ha habido tantas empresas en Andalucía, 22.000 más que en 2019, el año en que cambió el signo político de la Junta".

Asimismo, en enero de 2023"se crearon 1.680 empresas en andaluz en el mejor enero desde 2016", y la comunidad ha crecido "dos puntos en industrialización", pasando del 11,5% en 2018 al 13,5% del valor añadido total". Además, ha recordado que "hemos hecho nada menos que 6 bajadas de impuestos sucesivas y reducido la burocracia".



El líder autonómico ha puesto de relieve que "hemos pasado de la foto del abandono, el olvido y la ruina a la foto del renacer. Estamos volcados con el turismo de calidad y la cultura: este año, Andalucía será la sede de los Premios Grammy Latinos, la primera vez que se entregan fuera de Estados Unidos".



En materia social, Andalucía "está dando importantes pasos hacia la igualdad de hombres y mujeres. Y prueba de ello es que la brecha salarial se ha reducido un 12,7% desde 2018", hasta "4 puntos más" que la media española.

"El tiro al blanco"

Por último, Moreno ha censurado que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se esté criticando al empresario. "Cuenta la historia que, en el siglo XV, en Estambul se discutía sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos llegaban a las puertas de la ciudad". Con este arranque, el presidente andaluz ha advertido que tiene "la triste sensación" de que el Gobierno de España "genera demasiada discusión bizantina, mientras nos rodean amenazas reales y serias a las que urge hacer frente".

Además, ha explicado que tiene "la impresión" de que se hace "de forma deliberada. Para distraernos de problemas que no se pueden, no se quieren o no se saben solucionar". Por ello, ha criticado "la continua práctica de ‘tiro al blanco’ al empresario, que tiene que ver "con esta inmadurez política".

Pôr ello, ha invitado al gobierno de Pedro Sánchez "a que deje la demagogia y se centre en los compromisos que tiene pendientes con Andalucía", como el impulso a los corredores ferroviarios, las obras hídricas prometidas y no hechas, carreteras que son fundamentales para Andalucía, el déficit de efectivos de la Policía Adscrita… Y, por supuesto, la financiación".

