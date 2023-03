José María Pacheco (Konecta) afea el tono de Sánchez con empresarios: "No es el camino"

Al presidente de Konecta, José María Pacheco, no le parece correcto el tono de las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el empresariado, al que pidió este fin de semana que "los beneficios no se los lleven sólo los de arriba". "No es el camino", ha considerado Pacheco, que no cree que "ayude".

"No me gusta que se digan estas cosas. Me parece que no ayuda a España, a Andalucía y no ayuda a nadie", ha remarcado durante su participación en el III Foro Económico Español en Andalucía organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

5. Conversación a dos: José María Pacheco y Rosauro Varo

Pacheco ha subrayado que los empresarios pretenden crear riqueza "para que haya una gran clase media y podamos repartir más" y ha indicado por ello que tampoco es bueno el tono desde Moncloa ante el anuncio de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos.

"Señalar a empresarios o crear clima desfavorable respecto a empresarios que han tomado decisiones lícitas e independientes no es bueno. Todos tenemos que tener un talante de consenso", ha aseverado el presidente de Konecta. "Es verdad que estamos en época electoral y decimos más de la cuenta", ha apostillado.

Pacheco ha participado en una conversación junto al presidente de GAT Inversiones, Rosauro Varo. Ante las palabras del presidente de este fin de semana, en el que reclamaba a la patronal que se sentara a negociar con sindicatos, ha considerado que el diálogo es permanente y que no hay "carencias" en este sentido.

También ha defendido, al hilo del caso Ferrovial, que España es un buen país para emprender. "Hay mucho talento y el talento es la materia prima para el emprendimiento", ha señalado, sobre todo en lo referido a la preparación de los jóvenes.

En este sentido, ha recordado los proyectos en marcha en España de multinacionales como Google, Microsoft o Vodafone. Esta última además, ha apostado recientemente por levantar un importante hub tecnológico en Málaga, prueba a juicio de Varo del atractivo en concreto de Andalucía para la llegada de "proyectos estratégicos".

Hay, con todo, peticiones para mejorar este apartado. Sobre todo cambiar la educación para potenciar el emprendimiento. "En EEUU el 75% de los estudiantes quiere ser emprendedor y aquí, el 75% dice que quiere ser funcionarios", ha señalado Pacheco, que también ha abogado por mayor seguridad jurídica y "buena fiscalidad y política laboral".

"Una buena política laboral que no significa bajar sueldos", ha apuntado a renglón seguido. El presidente de Konecta también se ha pronunciado sobre la reforma de las pensiones, advirtiendo no obstante de la necesidad de que haya un equilibrio entre aumentarlas y crear riqueza. "Si incrementamos el déficit vamos de dejar un problema de futuro", ha sostenido.

Se trata, ha insistido, de que el sistema sea sostenible incrementado los ingresos, un objetivo el que ha puesto de ejemplo las reformas fiscales de Andalucía, que ha incrementado la recaudación tras bajar impuestos. "A lo mejor bajando impuestos se generan más ingresos", ha comentado, incidiendo en que hay que volver al "consenso" en material de pensiones.

"Potencial increíble" de Andalucía

Sobre la situación andaluza, Varo ha remarcado que cuenta con un "potencial increíble" en materia empresarial y de inversiones. "Hay un marco adecuado para invertir en Andalucía y los números están ahí", ha apuntado en referencia al récord en visitas turísticas que se prevé este año o el liderazgo en creación de empresas.

Cifras que achaca a la gestión de la actual Junta de Andalucía. "Desde hace unos años se llevan haciendo las cosas con sentido", ha apuntado. Con él se ha mostrado de acuerdo Pacheco, que ha destacado que el clima en esta comunidad es "de consenso, bueno, positivo".

"Los datos son irrefutables, estamos en el mejor momento en exportaciones, en liderazgo de autónomos", ha subrayado el presidente de Konecta, que ha expresado su confianza en que siga habiendo consenso en lo que resta de legislatura.

