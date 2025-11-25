La fiesta de los mil leones: El Español cumple 10 años como líder absoluto y reinventando el futuro del periodismo

EL ESPAÑOL ha cumplido diez años como líder absoluto de la prensa y para celebrarlo ha organizado una gran fiesta en el Palacio de Cibeles de Madrid en la que ha reunido a un millar de 'leones' del mundo de la política, la empresa, la cultura, la sociedad civil y el periodismo.

Una cita en la que no sólo se ha hecho balance de los hitos registrados por el periódico en su primera década de vida, sino que también se ha hablado de futuro. Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado que el objetivo de EL ESPAÑOL es convertirse “en el mejor periódico en español del planeta”.

Gracias a la tecnología, Ramírez ha podido estar casi a la vez en los dos escenarios instalados en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. La primera, un holograma del director de EL ESPAÑOL ha conversado con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva del diario y editora de Magas.

En la segunda, ya en el escenario principal, Pedro J. ha reivindicado el trabajo realizado en esta década y ha asegurado que es "un sueño" celebrar los diez años de EL ESPAÑOL "en la cima de la prensa, con Cruz y con las 300 personas que componen la familia" del diario.

En octubre, este diario logró 18,86 millones de usuarios únicos en GfK DAM. Una cifra que le permitió recuperar el liderazgo tras los ciberataques sufridos en agosto y septiembre y que provocaron una fuerte caída del tráfico.

EL ESPAÑOL ha ocupado la primera posición en la clasificación que elabora GfK DAM durante 31 meses en los últimos tres años, 25 de ellos de forma consecutiva. Es decir, ha sido líder en el 86% de las mediciones que la firma ha efectuado desde noviembre de 2022. Y todo ello sin tener el respaldo de una edición impresa, algo inédito en Europa.

Ramírez ha incidido en que este hito “no ha salido de la nada”. En lo que a él se refiere, es el resultado de “toda una vida dedicada al periodismo”, mientras que la clave del éxito colectivo radica en haber cumplido con los compromisos de aquellas doce campanadas de 2015, tras las cuales se anunció el nacimiento de EL ESPAÑOL.

Así, ha remarcado que en estos años el 'León' ha sido "universal, independiente, inteligente, indomable, innovador, combativo, ecuánime, plural y, sobre todo, valiente". De hecho, ha afirmado que es un honor encabezar esa manada de valientes que son los veinte millones de lectores, los cientos de miles de suscriptores, los accionistas, los anunciantes, los medios asociados y los profesionales que han elegido ser 'leones'.

El director ha citado como ejemplos de esta "valentía" de los periodistas que debe ser reconocida por la sociedad los casos de José Ismael Martínez, perseguido y apaleado por una "jauría de encapuchados" en Pamplona, y María Senovilla en Ucrania, saltando in extremis del blindado contra el que impactó alevosamente aquel dron ruso.

Elegancia y futuro

Pero Pedro J. Ramírez no ha hablado sólo de pasado, también de futuro. Así, ha asegurado que el objetivo del diario es convertirse “en el mejor periódico en español del planeta”, lo que pasa por mejorar la calidad de todos los contenidos en todos los soportes. “Un periódico ya no puede conformarse con ser sólo un periódico”, ha subrayado.

“Este no es un periódico personalista tipo follow the leader, sino un proyecto de comunicación humanista cuyo lema es follow the reader”, ha remarcado el director. Por ello, ha asegurado que allá donde los lectores busquen noticias, opiniones y explicaciones; alládonde quieran formar comunidades estará EL ESPAÑOL.

Asimismo, ha aprovechado que el dress code de la fiesta del X Aniversario ha sido 'Future Chic' para reivindicar la importancia de la "elegancia interior" en el mundo actual, aquella que se traduce "en la elegancia de las conductas". Así, ha recordado que Ortega la relacionaba con el sentido de la contención: “Ser fuego, pero parecer alabastro”

Con esta filosofía ha adelantado que el primer Pacto de Estado que va a promover el periódico en esta nueva etapa, en cuanto haya la menor oportunidad, es el de la Elegancia Política. Un pacto que "destierre los insultos, arrincone el odio y restablezca la concordia".

Pedro J. Ramírez ha querido terminar su discurso con un brindis con cava de Codorniu por ese pacto de Estado por la Elegancia Política, por EL ESPAÑOL y por los españoles. "Por el presente y por el futuro", ha concluido.

Durante la fiesta de celebración del X aniversario de EL ESPAÑOL, los asistentes también han podido disfrutar de los jamones de Enrique Tomás o de las bebidas disponibles en las barras instaladas por Grupo Fundador y Mahou. Asimismo, en el Palacio de Cibeles también se expuso el coche eléctrico Dongfeng Box.

Almeida y Ayuso

José Luis Martínez-Almeida ha ejercido como anfitrión de la fiesta del décimo aniversario de EL ESPAÑOL, ya que ha tenido lugar en la actual sede del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde de la capital de España ha querido felicitar al periódico por estos diez años en los que se ha consolidado como "uno de los grandes referentes" de la comunicación y por dejar que "todos sepamos la verdad".

Martínez-Almeida ha incidido en que, hoy más que nunca, hay que preservar "nuestro modelo de convivencia constitucional"; y para ello son necesarios los medios, que son un "pilar esencial de la democracia" y hacen que España sea "un país con un futuro que pueda ser cada día mejor". "Y, entre ellos, es imprescindible EL ESPAÑOL, con Pedro J al frente", ha recalcado.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha dado la enhorabuena a EL ESPAÑOL y a Pedro J. Ramírez porque tiene mucho mérito poner en marcha un nuevo diario "que informe, influya y que crezca por méritos propios". Durante su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha remarcado que en estos últimos años tanto España como el mundo "ha cambiado mucho".

Sin embargo, ha incidido en que hay algo que no cambia y que ha unido a los hombres a lo largo de la historia: "la defensa por el bien más preciado, que es la libertad". Así, ha afirmado que en estos momentos de división política y de ruptura de consensos son "más importantes que nunca" eventos como el aniversario de EL ESPAÑOL, que rinde homenaje "a la verdad, a la libertad y a esa gran parte de españoles que nunca formaron parte de bandos ni de muros y tampoco lo quieren hacer ahora".

Así, Díaz Ayuso ha recalcado que tenemos "uno de los mejores, si no el mejor país del mundo, para vivir" y ha pedido que todos los esfuerzos y sacrificios que han hecho tantas generaciones "no sean en vano". "Que no se dividan familias o amigos, que no gane la mentira, que no sea el arrastre, sino el convencimiento, lo que nos lleve a operar en la vida pública y que lo ajeno no sea indiferente, porque nos va España en ello", ha concluido,

Además de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital, otros representantes de la clase política han asistido a la fiesta del décimo aniversario de EL ESPAÑOL, como Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP; Cuca Gamarra, exsecretaria general del partido; Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional; José María Aznar, expresidente del Gobierno; y Pilar Llop, magistrada y exministra de Justicia.

Asistentes

La fiesta de décimo aniversario de EL ESPAÑOL ha contado con la colaboración de compañías como Acciona, CaixaBank, Cosentino, DKV, El Corte Inglés, Grupo Orbyn, Huawei, Iberdrola, JP Financial, L'Oréal, Mapfre, Mucaribe, Naturgy, Philip Morris, Reoulm, Repsol, Sabadell, Sanitas, Santander, Seat, Securitas Direct, Telefónica, Tendam y Xiaomi.

Del mundo de la empresa han acudido, entre otros, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Albert Triola, vicepresidente senior de Oracle; Antonio Huertas, presidente de Mapfre; Juan Abarca; presidente de HM Hospitales; Fernando Campos, CEO de DKV; Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel; Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei, o Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar.

Del ámbito de la comunicación, han asistido al décimo aniversario de EL ESPAÑOL Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa; Alejandro Salem, consejero delegado de Mediaset; José Antonio Sánchez, CEO y presidente de Titania y editor de El Confidencial; o Ricardo Cabornero, director general de Amazon Prime Video en España.

Por su parte, el décimo aniversario de EL ESPAÑOL también ha reunido a personalidades de los medios, la cultura y la sociedad civil como Carmen Posadas, Ana Rosa Quintana, Susana Griso, Emma García, Iker Jiménez, Nacho Abad, Tamara Gorro, Manuel Díaz 'El Cordobés', Nuria Fergó, Manu Tenorio o Lidia San José.



